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        Aliyev'den ve Trump'a tebrik telefonu

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, Trump'ı yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla tebrik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 01:33 Güncelleme: 26.11.2024 - 01:33
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        Aliyev'den ve Trump'a tebrik telefonu
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        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Trump'ı arayarak yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

        Aliyev, Trump'ın faaliyetlerinin dünya güvenliğinin sağlanmasında daha da önemli rol oynayacağını belirtti.

        AA'nın haberine göre; Trump'ın ilk başkanlık döneminde Azerbaycan ile ABD arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine özel önem verdiğini söyleyen Aliyev, ilişkilerin ilerletilmesi için ortak çaba göstereceklerini ümit ettiğini kaydetti.

        Donald Trump ise tebriklerinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti, ABD-Azerbaycan arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik ortak çabaların önemine dikkati çekti.

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        #Azerbaycan
        #haberler
        #ilham aliyev
        #Donald Trump
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