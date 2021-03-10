Aliyev, Macar şirketlerini Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin imarında yer almaya davet etti

AA

Aliyev, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile video konferans yoluyla görüştü.

Stratejik ortak olan Azerbaycan ve Macaristan'ın çeşitli alanlarda aktif iş birliğine devam etmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, Avrupa Komisyonu ile ilişkilerinde Azerbaycan'a destek olduğu için Macaristan'a teşekkür etti.

Aliyev, Avrupa Birliği ile ülkesi arasındaki ilişkilerin çerçevesini belirleyecek anlaşmayla ilgili müzakerelerin son aşamasında olduklarını, salgın ve savaş nedeniyle askıya alınan müzakerelerde gelecek aylarda daha büyük ilerleme kaydedileceğinden emin olduğunu belirtti.

Dost ülkeler olan Azerbaycan ve Macaristan'ın ekonomik ve ticari iş birliğini artırması gerektiğini vurgulayan Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden imarı alanında pek çok fırsatın bulunduğuna dikkat çekti.

Aliyev, işgal döneminde tamamen tahrip edilen bölgeleri yeniden imar edeceklerini belirterek "Daha önce bu iş için dost ülkelerden şirketleri iş birliğine davet edeceğimizi açıklamıştım. Macaristan, Azerbaycan'ın en yakın dostlarından biri. Macar şirketlerinin de işgalden kurtarılmış topraklarda bizimle çalışmak için pek çok fırsatı olacağından eminim." ifadesini kullandı.

Macar Bakan Szijjarto, her zaman Azerbaycan'ın egemenliğinin uluslararası düzeyde kabul görmüş sınırları çerçevesinde yeniden sağlanması gerektiği savunduklarını belirtti.

Azerbaycan'ın hakkının yıllardır ihlal edildiğini hatırlatan Szijjarto, "Biz bu konudaki tutumunu gizlemeyen ülkelerden biriyiz ve bu tutumumuzu net bir şekilde ifade etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda her zaman dengeli bir yaklaşım sergileyeceğimizden, doğruyu söyleyeceğimizden ve tutumumuzu açıkça ifade edeceğimizden emin olabilirsiniz." dedi.