Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Aliyev ve Blinken, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecini görüştü | Dış Haberler

        Aliyev ve Blinken, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecini görüştü

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefon görüşmesi gerçekleştirerek Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:45 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycan-Ermenistan barışını görüştüler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışın sağlanmasının önemini vurguladı, ABD olarak bu hedefe ulaşmak için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

        Blinken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırın belirlenmesi sürecinde elde edilen başarıları ve sınır belirleme komisyonlarının ortak faaliyetine ilişkin yönetmeliğin 30 Ağustos 2024'te imzalanmasını olumlu adım olarak nitelendirdi.

        Aliyev, artık bölgede barışın hakim olduğunu, Azerbaycan'ın çabaları sonucunda adalete ve uluslararası hukuka dayalı yeni gerçekliklerin ortaya çıktığını söyledi.

        REKLAM

        Ermenistan'la barış müzakerelerinin başlatılması inisiyatifinin Azerbaycan'dan geldiğini hatırlatan Aliyev, barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan Anayasası ve diğer yasal düzenlemelerindeki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının kaldırılması gerektiğini vurguladı.

        Aliyev ayrıca, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunun çözümü için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun feshedilmesi gerektiğini kaydetti.

        Sınır belirleme sürecinde elde edilen ilerlemelerin olumlu sonuçlarına değinen Aliyev, sürecin iki ülke arasında imzalanan yönetmeliğin esas alınarak yürütüleceğini söyledi.

        Aliyev ve Blinken, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ilişkin konuları ve ikili ilişkileri de müzakere etti.

        *Haberin görseli ABD'nin Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Azerbaycan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar