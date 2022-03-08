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ALJ Finans, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel girişimci kadınlara yönelik bir kampanya duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Mart ayı boyunca 100 kadın girişimciye “6 ay ertelemeli taşıt kredisi” sunacak olan ALJ Finans, araç fiyatının tamamına kredilendirme imkanı sağlıyor.

ALJ Finans CEO’su Betügül Toker, bu özel güne kendilerinin de destek olmak istediklerini belirterek, "Üreten, geliştiren, ekonomiye katkıda bulunan kadınların hayallerine giden yolda yanlarında olmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki mutlu ve başarılı kadın, mutlu dünya ve nesiller demektir" dedi.

KOBİ’lerin ekonomik ve toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinde üstlendiği rolü destekleyen ALJ Finans'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların ihtiyaçlarını finanse ederek girişimlerini desteklemeyi hedeflediği aktarıldı.