Alkışlar minik Adana Demirsporlu taraftara! Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisinde gol Ahmet Kutucu'dan gelirken genç futbolcunun bulduğu gol sonrası minik bir Adana Demirspor taraftarının golü alkışlaması saf futbol sevgisinin de bir göstergesi oldu.

Habertürk Giriş: 10.11.2024 - 15:13 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:20 facebook

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