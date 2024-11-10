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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Alkışlar minik Adana Demirsporlu taraftara! - Futbol Haberleri

        Alkışlar minik Adana Demirsporlu taraftara!

        Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul temsilcisinde gol Ahmet Kutucu'dan gelirken genç futbolcunun bulduğu gol sonrası minik bir Adana Demirspor taraftarının golü alkışlaması saf futbol sevgisinin de bir göstergesi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 15:13 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:20
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        Alkışlar minik ADS'liye!
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ve ikas Eyüpspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Eyüpspor 9. dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı şık golle maçı 1-0 kazandı.

        Ahmed Kutucu'nun attığı vole golünün ardından; yayıncı kuruluş objektiflerine, Simon Kuper'in "Futbol asla sadece futbol değildir" sözlerini hatırlatan bir enstantane takıldı.

        Minik bir Adana Demirspor taraftarı, Eyüpspor'un golünün ardından ayağa kalkarak Ahmed Kutucu'yu alkışladı. Ekranlara yansıyan bu görüntü saf futbol sevgisinin de bir göstergesi oldu.

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