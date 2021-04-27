Gün itibariyle tam kapanma kararları açıklandı. Milyonlarca vatandaş ise, şimdiden kısıtlamalarla ilgili aramalara başladı. Peki hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan tam kapanma alkol (içki) satışı yasak mı?

TAM KAPANMADA ALKOL SATIŞI YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen uyarı yazısı merak ediliyor. Hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ancak 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerden alışveriş yapılabiliyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılmıyordu.

17 günlük sokağa çıkma yasağı ilgili olarak Sözcü'ye konuşan İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili 17 günlük tam kapanma boyunca alkollü içki satışı yapılamayacağını söyledi.