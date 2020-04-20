Koronavirüsün etkisiyle eve kapanan Türkiye'nin tüketim alışkanlığındaki değişim önce kredi kartlarında kendini gösterdi. Havayolları, konaklama,yemek ve benzin tüketimindeki hızlı gerileme market alışverişinde ise artış olarak kendini gösterdi. Vergi rakamları ise vatandaşın koronavirüs döneminde harcamaları ile ilgili ayrıntıları göz önüne serdi. Bilindiği gibi Türkiye'nin virüs ile tanıştığı mart ayında bütçe gelirleri yüzde 44 ve vergi gelirleri ise yüzde 48 azaldı. Şubatta bütçe geliri 81.1 milyarken martta 45.1 milyara indi. Vergi gelirleri ise üretim ve tüketimdeki düşüş ile birlikte 71 milyar liradan 37 milyar liraya indi.
ÖTV YÜZDE 45 TIRMANDI
Mart ayı ortasında eve kapanan Türkiye'de vergi gelirlerinde mart ayında şubata göre artan kalem ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oldu. Martta aylık toplam ÖTV artışı yüzde 13 olurken artış asıl gelir tırmanışı alkollü içeceklerde ve sigarada satışların artması nedeniyle oluştu. Alkollü içkilerde ÖTV artışı yüzde 45, sigarada ise yüzde 20 oldu. Türkiye alkol ve sigaradan 1 ayda 5.3 milyar lira vergi topladı. Geçen yıl mart ayında tütün ve alkolden toplanan ÖTV 3.2 milyar liraydı. Yani geçen yıl mart ayına göre de artış yüzde 65 düzeyinde oldu.
Eve kapanan vatandaşın elektronik ve beyaz eşya iye mobilya alması sonucu dayanıklı tüketimden alınan ÖTV de arttı. Şans oyunları vergisi ve haberleşme ağırlık kazandığı için Özel İletişim Vergisi de azalmayan ender kalemlerden oldu.
KDV İADELERİ EKSİYE GEÇİRDİ
Katma Değer Vergisi ise Maliye'nin bekleyen KDV iadelerini hızlandırması ile 4.9 milyar lira (yüzde 209) azaldı. Diğer yandan şubat ayı KDV beyannamelerinin mart yerine nisan ayında verilmesi kararı da KDV gelirlerinin eksiye geçmesinde etken oldu. Azalan ekonomik aktivite nedeniyle gelir vergisi yüzde 8 ve kurumlar vergisi ise bir ay öncesine göre yüzde 96 oranında düştü. Türkiye virüsle martın ortasında karşılaşmış olmasına rağmen ithalde alınan KDV yüzde 5 ve harçlar da yüzde 13'lük kan kaybı yaşadı.
VERGİ GELİRLERİ AYLIK YÜZDE 48 GERİLEDİ
|(Bin TL)
|Şubat
|Mart
|Değişim (%)
|Genel Bütçe Gelirleri
|81.114.649
|45.219.445
|-44
|Vergi Gelirleri
|71.728.728
|36.954.498
|-48
|Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. Ver,
|36.047.444
|10.525.606
|-71
|Gelir Vergisi
|10.446.840
|9.575.704
|-8
|Beyana Dayanan Gelir Vergisi
|76.871
|654.799
|752
|Basit Usulde Gelir Vergisi
|81.948
|21.459
|-74
|Gelir Vergisi Tevkifatı
|9.518.516
|8.838.152
|-7
|Gelir Geçici Vergisi
|769.505
|61.294
|-92
|Kurumlar Vergisi
|25.600.604
|949.902
|-96
|Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi
|-89.774
|12.073
|-113
|Kurumlar Vergisi Tevkifatı
|36.533
|39.383
|8
|Kurumlar Geçici Vergisi
|25.653.845
|898.446
|-96
|Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
|954.042
|581.815
|-39
|Veraset ve İntikal Vergisi
|47.758
|60.926
|28
|Motorlu Taşıtlar Vergisi
|906.284
|520.889
|-43
|Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
|18.873.002
|10.783.102
|-43
|Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
|4.504.300
|-4.891.155
|-209
|Özel Tüketim Vergisi
|11.851.488
|13.359.689
|13
|Petrol ve Doğalgaz Ürünleri
|5.028.873
|5.084.530
|1
|Motorlu Taşıt Araçları
|1.879.150
|2.353.394
|25
|Alkollü İçkiler
|587.990
|850.207
|45
|Tütün Mamülleri
|3.715.180
|4.447.660
|20
|Kolalı Gazozlar
|104.882
|60.676
|-42
|Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar
|535.413
|563.222
|5
|Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
|1.927.607
|1.711.349
|-11
|Şans Oyunları Vergisi
|244.765
|252.725
|3
|Özel İletişim Vergisi
|344.895
|350.502
|2
|Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Al. Ver.
|11.760.185
|11.466.094
|-3
|Gümrük Vergileri
|1.632.071
|1.814.242
|11
|İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
|10.083.108
|9.620.843
|-5
|Damga Vergisi
|1.740.412
|1.557.293
|-11
|Harçlar
|2.353.516
|2.040.450
|-13
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