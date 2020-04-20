Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Koronavirüsün etkisiyle eve kapanan Türkiye'nin tüketim alışkanlığındaki değişim önce kredi kartlarında kendini gösterdi. Havayolları, konaklama,yemek ve benzin tüketimindeki hızlı gerileme market alışverişinde ise artış olarak kendini gösterdi. Vergi rakamları ise vatandaşın koronavirüs döneminde harcamaları ile ilgili ayrıntıları göz önüne serdi. Bilindiği gibi Türkiye'nin virüs ile tanıştığı mart ayında bütçe gelirleri yüzde 44 ve vergi gelirleri ise yüzde 48 azaldı. Şubatta bütçe geliri 81.1 milyarken martta 45.1 milyara indi. Vergi gelirleri ise üretim ve tüketimdeki düşüş ile birlikte 71 milyar liradan 37 milyar liraya indi.

ÖTV YÜZDE 45 TIRMANDI

Mart ayı ortasında eve kapanan Türkiye'de vergi gelirlerinde mart ayında şubata göre artan kalem ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oldu. Martta aylık toplam ÖTV artışı yüzde 13 olurken artış asıl gelir tırmanışı alkollü içeceklerde ve sigarada satışların artması nedeniyle oluştu. Alkollü içkilerde ÖTV artışı yüzde 45, sigarada ise yüzde 20 oldu. Türkiye alkol ve sigaradan 1 ayda 5.3 milyar lira vergi topladı. Geçen yıl mart ayında tütün ve alkolden toplanan ÖTV 3.2 milyar liraydı. Yani geçen yıl mart ayına göre de artış yüzde 65 düzeyinde oldu.

Eve kapanan vatandaşın elektronik ve beyaz eşya iye mobilya alması sonucu dayanıklı tüketimden alınan ÖTV de arttı. Şans oyunları vergisi ve haberleşme ağırlık kazandığı için Özel İletişim Vergisi de azalmayan ender kalemlerden oldu.

KDV İADELERİ EKSİYE GEÇİRDİ



Katma Değer Vergisi ise Maliye'nin bekleyen KDV iadelerini hızlandırması ile 4.9 milyar lira (yüzde 209) azaldı. Diğer yandan şubat ayı KDV beyannamelerinin mart yerine nisan ayında verilmesi kararı da KDV gelirlerinin eksiye geçmesinde etken oldu. Azalan ekonomik aktivite nedeniyle gelir vergisi yüzde 8 ve kurumlar vergisi ise bir ay öncesine göre yüzde 96 oranında düştü. Türkiye virüsle martın ortasında karşılaşmış olmasına rağmen ithalde alınan KDV yüzde 5 ve harçlar da yüzde 13'lük kan kaybı yaşadı.

VERGİ GELİRLERİ AYLIK YÜZDE 48 GERİLEDİ

(Bin TL) Şubat Mart Değişim (%) Genel Bütçe Gelirleri 81.114.649 45.219.445 -44 Vergi Gelirleri 71.728.728 36.954.498 -48 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. Ver, 36.047.444 10.525.606 -71 Gelir Vergisi 10.446.840 9.575.704 -8 Beyana Dayanan Gelir Vergisi 76.871 654.799 752 Basit Usulde Gelir Vergisi 81.948 21.459 -74 Gelir Vergisi Tevkifatı 9.518.516 8.838.152 -7 Gelir Geçici Vergisi 769.505 61.294 -92 Kurumlar Vergisi 25.600.604 949.902 -96 Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi -89.774 12.073 -113 Kurumlar Vergisi Tevkifatı 36.533 39.383 8 Kurumlar Geçici Vergisi 25.653.845 898.446 -96 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 954.042 581.815 -39 Veraset ve İntikal Vergisi 47.758 60.926 28 Motorlu Taşıtlar Vergisi 906.284 520.889 -43 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 18.873.002 10.783.102 -43 Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 4.504.300 -4.891.155 -209 Özel Tüketim Vergisi 11.851.488 13.359.689 13 Petrol ve Doğalgaz Ürünleri 5.028.873 5.084.530 1 Motorlu Taşıt Araçları 1.879.150 2.353.394 25 Alkollü İçkiler 587.990 850.207 45 Tütün Mamülleri 3.715.180 4.447.660 20 Kolalı Gazozlar 104.882 60.676 -42 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar 535.413 563.222 5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 1.927.607 1.711.349 -11 Şans Oyunları Vergisi 244.765 252.725 3 Özel İletişim Vergisi 344.895 350.502 2 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Al. Ver. 11.760.185 11.466.094 -3 Gümrük Vergileri 1.632.071 1.814.242 11 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 10.083.108 9.620.843 -5 Damga Vergisi 1.740.412 1.557.293 -11 Harçlar 2.353.516 2.040.450 -13

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