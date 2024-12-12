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        Haberler Gündem Güncel Alkollü adamdan "haritalı" tehdit! | Son dakika haberleri

        Alkollü adamdan "haritalı" tehdit!

        Bursa'da trafik polisleri adeta sabır sınavından geçti. Ekiplerin şüphelenerek durdurduğu aracın sürücüsü B.Ç., alkollü çıktı. Otomobilde bulunan arkadaşı Mustafa E. ise aracın bağlanacağını öğrenince çılgına döndü. Polis ekiplerine hakaretler yağdıran ve mukavemet gösteren Mustafa E. "Savcı tanıdığım var" ve "Haritadan yer beğen" gibi sözlerle tehditler de savurdu. Ekiplerin alkollü yolcudan şikayetçi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:28
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        Alkollü adamdan "haritalı" tehdit!
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        Dikkat çeken olay Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabaha karşı meydana geldi.

        İHA'da yer alan habere göre seyir halinde olan trafik ekipleri, önlerinde seyreden otomobili şüpheli bularak durdurdu. Alkolmetreyi üfleyen sürücü B.Ç., 0.69 promil alkollü çıktı. Ekiplerin aracı bağlamak istemesi üzerine sürücünün alkollü olan arkadaşı Mustafa E., polislerin üzerine yürüyerek, tehditler ve hakaretler savurdu.

        "SAVCI TANIDIĞIM VAR"

        Mustafa E., kendisini sözlerine dikkat etmesi için uyaran polise, "Çıkmıyorum lan. Al arabayı bağla. Bunun gideceği yer belli oldu. Savcıyı ara", "Haritadan yer beğenin", "Savcı tanıdığım var" diyerek polisleri tehdit etti.

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        GÖZALTINA ALINDI

        Gazetecinin "Kime küfür ediyorsun" sorusuna "Polis memuruna" diye cevap veren Mustafa E., sonrasında ekiplerce gözaltına alındı. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, mukavemet gösteren Mustafa E.'yi polis merkezine götürdü.

        38 BİN 931 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre de, sürücü B.Ç.'ye, 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak', araç sahibi olan eşine de 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullandırmak' suçlarından toplam 38 bin 931 lira ceza kesilirken, otomobil trafikten menedildi.

        ÇORABINDAN BIÇAK ÇIKTI

        Gözaltına alınan Mustafa E.'nin üst aramasında çorabının içine ekmek bıçağı gizlediği tespit edildi. Trafik polislerinin şikayetçi olduğu Mustafa E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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