Alkollü adamdan "haritalı" tehdit!

Dikkat çeken olay Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabaha karşı meydana geldi.

İHA'da yer alan habere göre seyir halinde olan trafik ekipleri, önlerinde seyreden otomobili şüpheli bularak durdurdu. Alkolmetreyi üfleyen sürücü B.Ç., 0.69 promil alkollü çıktı. Ekiplerin aracı bağlamak istemesi üzerine sürücünün alkollü olan arkadaşı Mustafa E., polislerin üzerine yürüyerek, tehditler ve hakaretler savurdu.

"SAVCI TANIDIĞIM VAR"

Mustafa E., kendisini sözlerine dikkat etmesi için uyaran polise, "Çıkmıyorum lan. Al arabayı bağla. Bunun gideceği yer belli oldu. Savcıyı ara", "Haritadan yer beğenin", "Savcı tanıdığım var" diyerek polisleri tehdit etti.

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GÖZALTINA ALINDI

Gazetecinin "Kime küfür ediyorsun" sorusuna "Polis memuruna" diye cevap veren Mustafa E., sonrasında ekiplerce gözaltına alındı. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, mukavemet gösteren Mustafa E.'yi polis merkezine götürdü.