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Alkollü motosiklet sürücüsü önce otomobile sonra bariyerlere çarptı

Kütahya'da alkollü motosiklet sürücüsü önce otomobile sonra bariyere çarptı. Motosikletin sürücüsü ve arkadaşı yaralandı.

Alkollü motosiklet sürücüsü önce otomobile sonra bariyerlere çarptı
Önce otomobile sonra bariyerlere çarptı
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DHA

Kütahya'da alkollü sürücünün kullandığı motosiklet, otomobil ve bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sera Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. M.Y.'nin kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak, önce aynı yöndeki otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan motosikletin sürücüsü M.Y. ile yolcu olarak bulunan A.E.K.'nın tedavileri ambulansta yapıldı. Buradaki kontrolde M.Y.'nin 1.36 promil alkollü olduğu belirlendi. Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

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