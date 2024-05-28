Alkollü sürücü 573 yıllık köprüye zarar verdi

İHA'nın haberine göre; Can A. idaresindeki 22 ACV 286 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarihi Saraçhane Köprüsü’nden düştü.

Yaşanan kaza sonucu 573 yıllık tarihi Saraçhane Köprüsü zarar gördü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü Can A., tedavi edilmeyi reddetti. Polis ekiplerinin yaptığı alkolmetre kontrolünde ise Can A.’nın 308 promil alkollü olduğu belirlendi.

573 YILLIK KÖPRÜ ZARAR GÖRDÜ

Alkollü sürücü polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Sürücü Can A.’ya yaklaşık 11 bin Türk Lirası cezai işlem uygulanırken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.