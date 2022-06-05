Alkollü sürücü: Bir daha polis çevirirse durmayacağım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Alkollü sürücü: Bir daha polis çevirirse durmayacağım
ABONE OL

Trafik denetiminde 36 bin lira ceza kesildi

Kartal'da trafik ekiplerinin denetiminde alkollü olarak yakalanan ve daha önce de yakalandığı için ehliyetine 2 yıl el konulduğu belirlenen sürücü, "Bir daha durursam suç bulmayın. Bir daha polis çevirirse durmayacağım" dedi. Ekiplerin abart egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik yaptığı denetimde sürücülere, 36 bin 929 lira ceza kesildi.

Alkollü sürücü: Bir daha polis çevirirse durmayacağım
Alkollü sürücü: Bir daha polis çevirirse durmayacağım
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Kartal sahil yolunda abart egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan sürücülere alkol testi de yapıldı. Eksik evraklı, abart egzozlu ve alkollü sürücülere ceza yağdı. Kurallara uymayan ve eksikleri bulunan sürücülere toplam 36 bin 929 lira ceza kesildi.

"BİR DAHA DURURSAM SUÇ BULMAYIN"

Ekiplerin demetimi sırasında alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü, ikinci kez polise yakalandı. Daha önce de alkollü yakalandığı için 2 yıl ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücü, 2.09 promil alkollü çıktı. Sürücünün ikinci kez yakalanması üzerine sürücü belgesinin süresi 5 yıla çıktı. Polisin işlem yapmasına tepki gösteren alkollü sürücü, kameralara dönerek, "Bir daha durursam suç bulmayın. Bir daha polis çevirirse durmayacağım" ifadeleri kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
GÜNDEM LGS heyecanı başladı!
Siirt'te feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı
GÜNDEM Siirt'te feci kaza: 4 ölü, 6 yaralı
Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak
GÜNDEM Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak
LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB Liselere Geçiş sınavı 2022 LGS sınav sonuçları tarihini duyurdu!
GÜNDEM Gözler LGS sonuç tarihinde!
SINAV MARATONU BAŞLADI! LGS saat kaçta bitecek? 2022 LGS ne zaman başladı, kaç dakika sürecek ve sınav süresi ne kadar? Liselere Geçiş Sınavı LGS 1. ve 2. oturum saat kaçta son bulacak?
GÜNDEM LGS maratonu başladı!
LGS 2022 taban ve tavan puanları açıklandı mı? MEB LGS yüzdelik dilim nedir? Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban ve tavan puanları listesi belli oldu mu?
GÜNDEM LGS taban puanları 2022 belli oldu mu?
LGS sınav duası ve anlamı: Diyanet ile kısa uzun Türkçe ve Arapça sınavda okunacak dualar neler? İşte, LGS başarı zihin açıklığı duaları ve zikirleri
GÜNDEM LGS başarı duası
LGS soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB 2022 LGS soruları ve cevap anahtarı (sözel - sayısal) görüntüleme ekranı sayfası
GÜNDEM LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
LGS sınavında kalem ve silgi verilecek mi, veriliyor mu? 2022 LGS sınavına girerken saat, akbil, bozuk para ve su götürülür mü, yasak mı?
GÜNDEM LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu?
LGS sınavda başarı mesajı ve sözleri 2022: LGS'ye girecek yeğene, öğrenciye, çocuğa ve kardeşe LGS başarı mesajları ile motivasyon ve tebrik sözleri gönderin!
GÜNDEM LGS başarılar mesajları ve sözleri 2022

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.