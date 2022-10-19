Alkollü sürücü dehşeti! Aracında manzara izliyordu

Antalya'da İngilizce öğretmeni Cem Savacı (53), otomobilinde manzara izlerken alkollü sürücünün neden olduğu kazada öldü.

Kazada, İngilizce öğretmeni olan Cem Savacı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

0.74 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Hafif yaralanan H.A. ise, Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. H.A'nın 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi.

EŞİ BELÇİKA'DA YAŞIYORMUŞ

Evli ve 1 çocuk babası olan Cem Savacı'nın eşinin Belçika'da yaşadığı öğrenildi. 22 yıldır öğretmenlik yapan Savacı'nın 2010 yılından bu yana Kalkan Mustafa Kocakaya Kız Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde görev yaptığı belirtildi.

Savacı'nın cenazesi, Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verilecek.