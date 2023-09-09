Alkollü sürücü köprüde balık tutanlara çarptı: 3 yaralı Adana'da, Çatalan Batı Köprüsü üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, balık tutanlara çarptı. Kazada, balık tutan 3 kişi yaralanırken, sürücünün 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Aslan T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirme sonucu önce yol kenarındaki beton mantarları devirdi, ardından da balık tutan 3 kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

2.34 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobil sürücüsü Aslan T.'nin yapılan kontrolünde 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüyü gözaltına alan polis, kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.