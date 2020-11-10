Alkollü sürücünün yalanı böyle ortaya çıktı

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Olayda, soruşturma çerçevesinde H.K. aracı kendisinin kullandığını ileri sürdü. Tanık olduğunu belirten C.A.’da aracı H.K.’nın kullandığını belirtti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, bunun üzerine yapılan soruşturma çerçevesinde T.K.’nın kardeşi H.K.’yı azmettirdiği, C.A.’nın da şüpheli H.K.’yı kayırdığı belirlendi. T.K., C.A. ve H.K.’nın ifadesi alındı. Şüphelilerin dosyası savcılığa gönderildi.

SAVCI, HER BİRİ İÇİN HAPİS CEZASI İSTEDİ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde T.K. ve H.K. adlı iki kardeşe suç üstlenmeden ve C.A. adlı kişiye ise suçluyu kayırmaktan dava açıldı.

Soruşturmacı savcı, iki kardeş hakkında 2 yıla kadar, C.A. adlı kişiye ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep etti. Savcı hazırladığı dosyayı mahkemeye gönderdi. Üç kişi önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.