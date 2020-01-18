Bu sene 17. kez düzenlenecek organizasyona, son 2 yılda olduğu gibi yine Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. ING All-Star 2020 saat 14.00'ten itibaren gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacak ve A Spor ile Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak.

ING All-Star 2020, bu sezon yepyeni bir oyuncu seçme sistemiyle basketbolseverleri heyecanlandırdı.

Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin "Kırmızı Takım"ın, Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo ise "Beyaz Takım"ın kaptanlığını üstlendi.

İki isim, canlı yayında kendi takımlarını oluşturarak, farklı bir deneyim yaşattı.

YILDIZLAR BOY GÖSTERECEK

Larkin ve De Colo'nun canlı yayında seçtiği isimlerden oluşan takımlar şöyle:

Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım: Sertaç Şanlı, Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes),Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta),Zachary Auguste, Aaron Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta),Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol),Emanuel Terry (Teksüt Bandırma),Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka),Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor),Andrew Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol),Berk Uğurlu (TOFAŞ).

De Colo'nun kaptanlığını yaptığı Beyaz Takım: Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko),Amath M'Baye (Pınar Karşıyaka),Moustapha Fall (Türk Telekom),Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor),Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma),Devin Willams (TOFAŞ),Robert Golden (Bahçeşehir Koleji),Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor),Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol),Doğuş Özdemiroğlu'nu (Darüşşafaka Tekfen).

Öte yandan Kırmızı Takım'da yer alan Yiğit Arslan ve Vasilije Micic, sakatlıkları nedeniyle organizasyona katılamayacak. Bu isimlerin yerine Rodrigue Beaubois ile Aaron Harrison, ING All-Star 2020'de oynama fırsatı bulacak.

İKİ ÖNEMLİ BAŞANTRENÖR KENARDA OLACAK

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını ilk ikide bitiren takımların başantrenörleri Ergin Ataman ile Ufuk Sarıca, ING All-Star 2020'de kenar yönetimde olacak.

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Larkin'in kaptanlığını yaptığı Kırmızı Takım'ın başında yer alacak. Pınar Karşıyaka ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca ise De Colo'nun kaptanlığını üstlendiği Beyaz Takım'ı idare edecek.

SMAÇ YARIŞMASI MERAKLA BEKLENİYOR

All-Star organizasyonlarının büyük ilgi gören etkinliği smaç yarışmasını basketbolseverler merakla bekliyor. ING Smaç Yarışması'nda Emanuel Terry (Teksüt Bandırma),Derrick Williams (Fenerbahçe Beko),Nicholas Johnson (Türk Telekom) ve Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka) boy gösterecek.

3 SAYI YARIŞMASINDA İDDİALI İSİMLER

Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda iddialı isimler yer alacak. Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison, Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer, Türk Telekom'dan Kyle Wiltjer, Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu, Frutti Extra Bursaspor'dan Perry Jones ve Teksüt Bandırma'dan Tyler Kalinoski, 3 sayı çizgisinin gerisinden en fazla isabeti bulmaya çalışacak.

YENİ BİR YARIŞMA

ING All-Star 2020'de Lenovo Şut Yarışması adıyla yeni bir etkinlik gerçekleştirilecek. Ligde oynayan bir oyuncu ile basketbolu bırakmış birer erkek ve kadın oyuncudan oluşacak 3 takım, bu etkinlikte yarışacak. Çeşitli parkurlarda yapılan şutlardan sonra en hızlı olan takım şampiyonluğu elde edecek.

Lenovo Şut Yarışması'nda takımlar şöyle belirlendi:

Kırmızı Takım: Esra Şencebe (Eski basketbolcu),Ender Arslan (Frutti Bursaspor),Tufan Ersöz (Eski basketbolcu).

Mavi Takım: Nevriye Yılmaz (Eski basketbolcu),Sinan Güler (Darüşşafaka Tekfen),Muratcan Güler (Eski basketbolcu).

Yeşil Takım: Şaziye İvegin Üner (Eski basketbolcu),Cevher Özer (OGM Ormanspor),Tutku Açık (Eski basketbolcu).

BEN FERO KONSERİ

All-Star'da şarkıcı Ben Fero, basketbolseverlere mini bir konser verecek. Organizasyonda parkeye çıkacak Ben Fero, şarkılarıyla taraftarların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak. Ayrıca, seyircilerin dahil olacağı çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

EN HIZLI EMEKLEYEN BEBEK ARANIYOR

Organizasyon kapsamında yapılacak etkinliklerden en dikkati çeken ise yine "Yılın En Hızlı Bebeği"nin seçilmesi olacak. "Çiçeksepeti.com Bebek Yarışı" etkinliğinde 8-11 aylık bebekler eğlenceli bir mücadele verecek. Katılım gösteren 10 bebek arasından birinci olan bebek ve ailesi Çiçeksepeti.com'un hazırladığı özel bir hediyenin sahibi olacak.

ÖNEMLİ BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk Kızılayı sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ING All Star 2020'de ekleyecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nun fuaye alanında özel bir Türk Kızılay standı olacak. Bu alanda satılan atkı, bere ve eldivenler, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilecek. Ayrıca etkinlik alanına kendi atkı, bere ve eldiveniyle gelen sporseverler için "İyilik kolileri" kurulup, bu bağışlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

ALL-STAR 2020 KAPALI GİŞE

Basketbolseverler, ING All-Star 2020'nin biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Günler öncesinden biletleri tükenen organizasyon, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe oynanacak.