Aşırı sağcı ve İslam karşıtı yayınlarıyla tanınan Libero gazetesi haberi manşetten, "Allah, İsa'yı evinden çıkardı, Müslümanlar kilise satın aldı" başlığıyla duyurdu. Kilise açık artırmada yaklaşık 450 bin Euro karşılığında Bergamo Müslümanlar Derneği'ne satıldı. Derneğin eski kilise binasını camiye çevirmeyi planladığı belirtiliyor.

Aşırı sağcı Lig partisi milletvekilleri Daniele Belotti ve Alberto Ribolli, açık artırmanın ne şekilde yapıldığını etraflıca inceleyeceklerini ve iptal edilmesi için geçerli bir sebep arayacaklarını açıkladı.

Lombardia Bölge Başkanı Attilio Fontana da bir açıklama yaparak açık artırmayı reddetme yetkileri olduğunu vurgularken, Romen Ortodoks Kilisesi papazını arayarak "ibadet yerlerini kaybetmeyeceklerinin güvencesini verdiğini" de söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ