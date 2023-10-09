Allianz'dan elektrikli otomobillere özel sigorta Allianz Türkiye, yüzde 100 elektrikli otomobil ve kamyonetlerin şarj ekipmanları ve bataryasını da güvence altına alma hedefi ile elektrikli araç kasko sigortası ürününü sunmaya başladığını duyurdu. Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, "TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, geçen yılın sonuna göre yaklaşık yüzde 184 artarak, ağustos sonu itibarıyla 42 bine ulaştı. Bu sayının daha da ileriye taşınabilmesini teşvik etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Allianz Türkiye, ülkemizde sayısı hızla artarak 42 bine ulaşan elektrikli otomobilleri güvence altına alacak yeni bir ürün geliştirdiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni elektrikli araç kasko sigortası ürünüyle, yüzde 100 elektrikli otomobiller ve kamyonetler için, Allianz Kasko Kapsamlı Paket’in sunduğu çarpma, çarpışma, hırsızlık, deprem, sel, dolu, doğal afet gibi geniş kapsamlı pek çok teminata ek olarak, duvar tipi şarj ünitesi, şarj kablosu, adaptör ve bataryanın zarar görmesi gibi elektrikli araç sahiplerinin karşılaşabileceği özel durumlara ilişkin teminatlar da sunuluyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, "TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, geçen yılın sonuna göre yaklaşık yüzde 184 artarak, ağustos sonu itibarıyla 42 bine ulaştı. Bu güzel gelişmeyi sürdürülebilirlik stratejimizin de çizdiği yolda biz de sigortacı kimliğimizle desteklemekten, bu sayının daha da ileriye taşınabilmesini teşvik etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

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HACKER SALDIRILARINA GÜVENCE

Verilen bilgiye göre, elektrikli araç kasko sigortası ürünü, elektrikli otomobilin duvar tipi şarj ünitesindeki duvar kutusu ve indüksiyon plakası ile araç içindeki şarj kablosu ve adaptörünün kaza sonucu zarar görmesi, çalınması veya kemirgenlerin zarar vermesi gibi durumları teminat kapsamına alıyor.

Aracın şarj edilmesi sırasında sigortalı veya üçüncü şahısların, şarj kablosu kaynaklı kazaya uğraması da teminat altına alınıyor.

Ayrıca, araç bataryasının kaza gibi durumlarda zarar görmesinin yanı sıra, araç ilk tescil tarihinden itibaren araç 3 yaşını doldurana kadar hasar anında muafiyet uygulanmadan teminat altında oluyor.

Yıldırım ve fırtına gibi hava olaylarının akım kaynaklı zararları da teminata dahil olurken, aracın yolda şarjının bitmesi durumunda en yakın şarj istasyonuna götürülmesi için asistans hizmeti sunuluyor.

Elektrikli Araç Kasko Sigortası, aracı hedef alan hacker saldırıları sonrası araç elektroniğinde oluşacak sorunlara karşı da güvence sunuyor.