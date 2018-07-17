Alloa Athletic - Arbroath maçı ne zaman?

İskoçya Lig Kupası Grup A heyecanı devam ediyor. Alloa Athletic, 17 Temmuz 2018 Salı günü Arbroath takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Alloa Athletic son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Arbroath, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 441. İddaa'da Alloa Athletic kazanır 1.85, berabere biter 3.25, Arbroath kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Alloa Athletic önceki hafta Raith Rovers mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Arbroath ise Queen`s Park karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Arbroath, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arbroath 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.