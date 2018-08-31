Alloa Athletic - Dundee United sahaya çıkıyor

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Alloa Athletic, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Dundee United takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Alloa Athletic 1 puanla 9. sırada, Dundee United 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Alloa Athletic son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dundee United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 425 kodlu maçı oynayanlar; Alloa Athletic galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.30, Dundee United galibiyet oranı 1.55. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Alloa Athletic son hafta oynanan Dundee United maçında 0-2 yenildi.

Dundee United, Alloa Athletic karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Alloa Athletic, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Dundee United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Dundee United, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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