Alloa Athletic - Dunfermline Athletic maçı heyecanı

Alloa Athletic ve Dunfermline Athletic, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İskoçya Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. 8 puanlı Alloa Athletic 9. sırada bulunuyor, Dunfermline Athletic 12 puana sahip ve 7. sırada. Alloa Athletic, son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dunfermline Athletic, son 1 maçında 1 galibiyet, lik performans sergiledi.

İddaa'da 344 kodlu maçı oynayanlar; Alloa Athletic galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 3.20, Dunfermline Athletic galibiyet oranı 1.60. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Alloa Athletic son hafta oynanan Dunfermline Athletic maçında 2-3 yenildi.

Dunfermline Athletic ise Alloa Athletic maçında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Alloa Athletic, 2 gol attı ve 7 gol yedi.

Dunfermline Athletic, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dunfermline Athletic 9 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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