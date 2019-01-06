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Sosyal Demokrat Parti tarafından (SPD) Avrupa Parlamentosu seçiminde liste başı adayı gösterilen Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, Almanya'da iltica yasasını daha da sertleştirmek isteyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in talebine karşı çıktı.
Barley, Welt gazetesine verdiği röportajda, yasaları sürekli kapsamlı şekilde sertleştirmenin iyileştirici etkisi olmayacağını vurguladı.
"Geçen yasama döneminde iltica yasası gibi mevcut düzenlemeleri önemli noktalarda iyileştirdik ve sıkılaştırdık. Şimdi bunları tutarlı şekilde uygulamak lazım." ifadesini kullanan Barley, Seehofer'in getireceği önerileri çok iyi şekilde inceleyeceğinin altını çizdi.
AA'nın haberine göre, Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu'nun iç politika sözcüsü Irene Mihalic de iltica yasalarının sertleştirilmesine karşı çıkarak, "Hukuk devletinin suç olaylarına cevabı ceza hukukudur." değerlendirmesinde bulundu.
Mihalic, her olaydan sonra yasaların değiştirilemeyeceğini kaydetti.
Seehofer, bir ay önce yaptığı açıklamada, iltica talebi reddedilenlerin, özellikle de suç işleyenlerin sınır dışı edilmesi için tüm imkanların kullanılmasını gerektiğini belirterek, "Bir kişi sınır dışı edilecekse, ortadan kaybolmaması için onu gözaltına almamız lazım." yorumunda bulunmuştu.
İltica yasasının daha da sertleştirilmesini isteyen Seehofer, bu konuda hükümete öneriler sunacağını dile getirmişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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