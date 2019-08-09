Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Alman Ordusu Türkiye'de bir Alman askerinin gözaltına alındığını Fransız haber ajansı AFP'ye doğruladı. Alman Ordu Sözcüsü askerin birkaç gün önce İstanbul'da görevde olmadığı bir sırada gözaltına alındığını söyledi. Ordu sözcüsü askerin neden gözaltına alındığını belirtmedi.



POLİSİ ÖNCE VİDEOYA ALDI SONRA HAKARET ETTİ



İsmi Jason C. olduğu belirlenen askerin neden gözaltına alındığı detayları ile ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti’nin geçtiği açıklamaya göre olay 6 Ağustos sabah saat 05:15 sıralarında Beyoğlu’nda yaşandı. Güven Timleri, İstiklal Caddesi Hüseyinağa Camii önünde yaşanan bir kavgaya müdahale etti.Kısa bir süre sonra kavga sona erdi. Ve taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Bu sırada bir kişinin polis ekiplerini cep telefonuyla videoya çektiği görüldü. Polis tarafından görüntünün çekilmemesi için uyarılan kişi, polise İngilizce hakaret ve küfür etti. Bunun üzerine polis isminin Almanya uyruklu Jason Ç. olduğu tespit edilen kişiyi Güven Timleri komuta merkezine davet etti.

“ARKADAŞIMIN BABASI KOMUTAN”

Yapılan açıklamada komuta merkezine davet edilen kişi İngilizce olarak polise “Arkadaşımın babasıKomutan hepinizin işlerine son vereceğim” dedi. Hakaret ve küfüre devam eden Jason Ç., polise zorluk çıkartarak bu kez kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis orantılı güç kullanarak Jason Ç.’yi polis merkezine götürdü. komuta merkezinde de polise küfür ve tüküren Jason Ç., hakkında polis memurları şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Bunan üzerine gözaltına alınan Jason Ç., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanede de görevlilere zorluk çıkardığı belirtilen Jason Ç., savcılık talimatı doğrultusunda ‘Görevi yaptırmamak için direnmek’ suçundan mevcutlu olarak adliyeye götürüldü. Jason Ç. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.