Alman bakandan Fransızlara: Milliyetçilik sorunların çözümü değil

Almanya Savunma Bakanı, Fransa'nın başkenti Paris'i ziyareti sırasında, Avrupa tarihinin milliyetçiliğin sorunlara çözüm getirmediğini gösterdiğini söyledi ve Fransa'da yaklaşan parlamento seçimlerini liberal güçlerin kazanmasının kendisini daha mutlu edeceğini belirtti.

Alman Bakan Pistorus, Fransız mevkidaşının konuğu olarak bulunduğu Paris'te, "Kendi adıma ve Almanya'nın görüşü olarak şunu söyleyebilirim ki milliyetçilik hiçbir zaman sorunlara çözüm olmamıştır. Bu, Avrupa tarihinin ihmal edilemeyecek bir dersidir. Bu nedenle demokratik, özgür ve Avrupa yanlısı güçleri ve dolayısıyla Avrupa'nın geleceğini güçlendirecek gerçek bir sonuç elde edilirse mutlu olurum"" ifadesini kullandı.