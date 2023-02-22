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Alman bakanlar Kahramanmaraş'ta

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İçişleri Bakanı Nancy Faeser, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Alman bakanlar Kahramanmaraş'ta
AA

Çadır kentteki vatandaşlarla ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı verilen Kızılay çadırındaki çocuklarla görüşen Baerbock ve Faeser, gönüllü Alman doktorlar tarafından kurulan tıbbi hizmet çadırını da ziyaret etti.

Baerbock ve Faeser, daha sonra ilçe merkezindeki enkaz bölgelerini gezdi, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Burada yaşananları görmek için geldiklerini belirten Baerbock, "Bu deprem felaketinin boyutu, burada olsanız bile kelimelerle ifade edilemez." dedi.

G&ouml;rsel: Anadolu Ajansı
Görsel: Anadolu Ajansı

Dün de bölgede deprem meydana geldiğini ve insanların geceyi araçlarında geçirdiğini hatırlatan Baerbock, kendilerinin de depremi hissettiklerini söyledi.

Baerbock, burada uluslararası yardımın ne kadar önemli olduğunu gördüklerini dile getirdi.
Çadır, tıbbi malzeme, gıda yardımı, battaniye ve jeneratörler için Alman hükümeti olarak 50 milyon euro daha yardım sağladıklarını aktaran Baerbock, böylelikle Almanya'nın depremzedelere yönelik yardımının 108 milyon euroya ulaştığını ifade etti.

Almanya’da yakınları olanlar için vize sürecini kolaylaştırdıklarını vurgulayan Baerbock, insanların vize başvurularını kolaylıkla yapabilmeleri için bölgede bir "vize otobüsünün" bulunduğunu kaydetti.

Baerbock, pasaportları enkaz altında kalanların veri aktarımının hızlı olması için sürekli Türk makamlarıyla temasta olduklarını belirtti.

İlk etapta acil yardım yapılsa da yardımın uzun süreli olması gerektiğini söyleyen Baerbock, insanlara perspektif sunmak için bu yardımı uzun süreli yapacaklarını bildirdi.

Esad rejiminin, insani yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle Suriye'nin kuzeyine yardımların ulaşmasının zor olduğunu anlatan Baerbock, ancak Almanya'nın yaptığı yardımın Suriyeyi de kapsadığını ve bugün açıklanan 50 milyon euro yardımın 17 milyon euroluk bölümünün Suriye için olduğuna işaret etti.

Baerbock, Suriye açılan geçişlerden mümkün olduğu kadar çok yardımı Suriye ulaştırmak istediklerinin altını çizdi.

"Yardımın sürmesi önemli"

Almanya İçişleri Bakanı Faeser de depremzedelerle dayanışma için geldiklerini, burada sadece üzüntüyü değil yardımın ne kadar iyi ulaştığını da gördüklerini ifade etti.
Birçok kişinin Türkiye'deki depremzedelere gönüllü olarak yardım gönderdiğini vurgulayan Feaser, "Bu gerçekten Almanya'daki insanlarla Türkiye'deki insanlar arasındaki derin bağı gösteriyor." dedi.

Buraya yardımın sürmesinin önemli olduğunu, Federal Teknik Yardım Kurumu'nun başka yardımların yapılmasını da planlandığını aktaran Feaser, ikinci adım olarak da evlerini kaybedenlerin bölgede yaşamaya devam edebilmeleri için yaşam alanları oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Almanya'da akrabası olanlar için 90 günlük Schengen vizesi ile Almanyaya gitmeleri için bir imkan sağladıklarını anlatan Faeser, bunun özellikle travma yaşamış ve yaralı olanlar için ek bir yardım olduğunu ifade etti.

Faeser, Türk makamlarının pasaportlarını kaybedenlere çok yardımcı olduğunun kendisine anlatıldığını söyledi.

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