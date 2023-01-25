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Alman basını: Berlin, Ukrayna'ya Lepoard 2 tanklarının gönderilmesine izin verdi

Alman basınında yer alan haberlere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesine ve üçüncü ülkelerin de aynısını yapmasına izin verdi.

Alman basını: Berlin, Ukrayna'ya Lepoard 2 tanklarının gönderilmesine izin verdi
BBC TÜRKÇE

Alman basınında yer alan haberlere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesine ve üçüncü ülkelerin de aynısını yapmasına izin verdi.

Leopard 2 tankları Alman yapımı ve üçüncü ülkelerin de tankları başka bir ülkeye göndermesi için Berlin’in onay vermesine ihtiyacı bulunuyor.

Almanya kendi Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesi ve üçüncü ülkelerin de bunu yapabilmesine izin verme konusunda, Rusya’yla çatışmayı büyütebileceği için isteksizdi.

Alman medyasının haberlerine göre uluslararası baskının ardından, Almanya lideri Scholz 14 Alman tankının gönderilmesine müsaade etti.

Bir tank tugayı 14 tanktan oluşuyor. Leopard 2 tankları, özellikle Rusya’nın Ukrayna’nın işgalinde kullandığı T-90 tanklarıyla rekabet için tasarlanmıştı.

Polonya da Ukrayna’ya 14 Leopard 2 tankı yollamayı talep etmiş, İngiltere ise Ukrayna’ya 14 Challenger 2 tankı yollama taahhüdünde bulunmuştu.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsüne göre en az 16 Avrupa ve NATO ülkesinin envanterinde Leopard 2 tankları bulunuyor.

Hepsi Ukrayna’ya tank yollama taahhüdünde bulunmasa da, Scholz’un kararı isteyen ülkelerin bu tankları yollayabilmesi anlamına geliyor.

Scholz’un kararını ilk olarak Der Spiegel duyurdu ve kararını Alman hükümet kaynaklarına dayandırdı, ancak henüz Almanya hükümetinden resmi bir açıklama gelmedi.

Buna karşın, liberal FDP Partisi’nden, Alman Parlamentosu’nun Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann haberleri memnuniyetle karşıladı.

Zimmerman “Zorlu bir karadı ve alması çok üzün sürdü ama en nihayetinde kaçınılmazdı” derken, kararın “savaşın darbesini almış, cesur Ukrayna halkı için bir rahatlama olduğunu” belirtti.

Parlamentonun alt kanadı Bundestag’ın Başkan Yardımcılarından, üst düzey Yeşiller Partili siyasetçi Katrin Göring-Eckardt da İngilizce attığı Twitter mesajında " Leoparlar serbest!" dedi.

Müttefik ülkeler, son günlerde Berlin’in Ukrayna’ya tank yollamadaki isteksizliğinden rahatsızdı.

grafikBBC

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki daha önce BBC’ye yaptığı açıklamada, Almanya’nın savaştan önce Rusya’dan doğalgaz satın alarak “dev Rus fonlarını oluşturduğu” için Ukrayna’ya karşı özel bir sorumluluğu olduğunu söylemişti.

Morawiecki ayrıca Almanya’yı ı “süreci geciktirmek ve baştan savmaya çalışmak ve anlaşılması güç bir şekilde davranmakla” suçlamıştı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorious da Berlin’in müttefik ülkelerin Ukraynalı askerlere Leopard 2 tanklarının kullanımı konusunda eğitim vermelerine yeşil ışık yaktıklarını söylemiş, ancak Berlin adına bir taahhütte bulunmamıştı.

Bu arada Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin Ukrayna’ya önemli sayıda Abrams M1 tankı göndereceğini bildirdi ve duyurunun önümüzdeki günlerde yapılacağını yazdı.

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