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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alman basını: Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'yi tercih etti - Fenerbahçe Haberleri

        Alman basını: Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'yi tercih etti

        Alman basınına göre Çağlar; Dortmund'un Atletico Madrid'le anlaşmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:53
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        Fenerbahçe'nin yarım sezon kiralamak istediği Çağlar Söyüncü'yle ilgili Alman basını, oyuncunun tercihinin de Sarı-Lacivertli kulüpten yana olduğunu yazdı.

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        Derwesten'de yer alan habere göre; Dortmund, Çağlar'ın kulübü Atletico Madrid ile anlaşmaya varsa da milli stoper, İspanyol ekibine tercihinin Fenerbahçe olduğunu net bir şekilde iletti.

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        Öte yandan Çizme basınında dada benzeri bir haber yer aldı.

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        İtalyan Tuttomercato, Portekiz'in dev ekibi Porto'nun da A.Madrid ile el sıkıştığını ancak 27 yaşındaki başarılı savunmacının 'Sarı-Lacivert' ısrarından dolayı transferin rafa kalktığını kaleme aldı.

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        Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e transfer olduğundan beri tüm kulvarlarda yalnızca 213 dakika sahada kalabildi.

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        Sevilla maçında 4 dakikada kızarınca da ipler iyice koptu...

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