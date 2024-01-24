Alman basını: Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'yi tercih etti

Fenerbahçe'nin yarım sezon kiralamak istediği Çağlar Söyüncü'yle ilgili Alman basını, oyuncunun tercihinin de Sarı-Lacivertli kulüpten yana olduğunu yazdı.

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Derwesten'de yer alan habere göre; Dortmund, Çağlar'ın kulübü Atletico Madrid ile anlaşmaya varsa da milli stoper, İspanyol ekibine tercihinin Fenerbahçe olduğunu net bir şekilde iletti.