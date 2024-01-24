Alman basını: Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'yi tercih etti
Alman basınına göre Çağlar; Dortmund'un Atletico Madrid'le anlaşmasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih etti
Fenerbahçe'nin yarım sezon kiralamak istediği Çağlar Söyüncü'yle ilgili Alman basını, oyuncunun tercihinin de Sarı-Lacivertli kulüpten yana olduğunu yazdı.
Derwesten'de yer alan habere göre; Dortmund, Çağlar'ın kulübü Atletico Madrid ile anlaşmaya varsa da milli stoper, İspanyol ekibine tercihinin Fenerbahçe olduğunu net bir şekilde iletti.
Öte yandan Çizme basınında dada benzeri bir haber yer aldı.
İtalyan Tuttomercato, Portekiz'in dev ekibi Porto'nun da A.Madrid ile el sıkıştığını ancak 27 yaşındaki başarılı savunmacının 'Sarı-Lacivert' ısrarından dolayı transferin rafa kalktığını kaleme aldı.
Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e transfer olduğundan beri tüm kulvarlarda yalnızca 213 dakika sahada kalabildi.
Sevilla maçında 4 dakikada kızarınca da ipler iyice koptu...