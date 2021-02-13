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Alman çiftin, Demre'de kış ortasında deniz keyfi

Koronavirüs salgınından kaçarak karavanlarıyla Türkiye turuna çıkan Alman Küger çifti, yolculuklarının Antalya Demre durağında kış ortasında denize girdi

Alman çiftin, Demre'de kış ortasında deniz keyfi
DHA

Alman Silvia ve Uwe Küger çifti, tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınından kaçmak için karavanları ile Almanya'dan yola çıktı.

DHA'nın haberine göre Hamburg'dan başladıkları karavan yolcuğunda Avusturya, Hırvatistan, Makedonya ve Bulgaristan'ı geçen çift, 17 Kasım 2020 tarihinde Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı.

Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'yı gezen çift, 11 Şubat'ta Antalya'nın Demre ilçesine gelerek, doğal liman olan Taşdibi Plajı'nda kamp kurdu.

Hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 17- 18 derece olduğu kentte, kış ortasında denize giren çift, bolca yüzdü. Küger çifti denizde çocuklar gibi eğlendi.

Emekli polis Uwe Küger ile emekli diş teknisyeni olan eşi Silvia Küger, "İlk kez Türkiye'ye geldik. Koronavirüs salgınından korunmak için Almanya'nın Hamburg şehrinden yola çıktık. 6 aylık karavanımızla bir tur planladık. Bu turun yaklaşık 5 ayını Türkiye'de geçirmeye karar verdik. Mart ayı sonunda İstanbul'da olacağız. Yunanistan üzerinden geldiğimiz ülkeleri takip ederek Almanya'ya döneceğiz. Yıllardır mesleklerimiz gereği tanıdığımız Türk insanını ve Türkiye'yi gezmek, tanımak için yola çıktık. Türkiye tahmin ettiğimizden daha güzel bir ülke. Marmara, Ege ve Akdeniz sahilleri tam bir tarih ve doğa cenneti. Her yer antik kentlerle dolu. Bir Alman için Türkiye hiç de yabancı bir ülke değil. Gezdiğimiz her yerde daha önce 30-40 yıl Almanya'da çalışmış veya hala yaşamını Almanya'da sürdüren, Almanca konuşan birçok insanla karşılaştık. Bizim için dil sorunu olmadı. Türk insanı gerçekten yardımsever ve konuksever. Sizinle her şeyini paylaşıyor. Bu ülkeyi ve Türk insanını tanıdığımız için çok mutluyuz. Koronavirüsten korkmuyoruz. Çünkü doğada koronavirüs bulaşacağına inanmıyoruz. Şehre indiğimiz zaman gerekli tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

Demre'de kışın tam ortasında denize girmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Küger çifti, "Bizim için Hamburg'da yaşayan bir Alman için bu mevsimde denize girmek bir rüya. Suyun sıcaklığı 17- 18 derece. Biz bu sıcaklığı Almanya'da haziran, temmuz ve ağustos aylarında bulamıyoruz. Bizim için bu sıcaklık yaz sıcaklığı. O nedenle bol bol yüzdük, eğlendik. Denizin suyu çok temiz ve sıcaktı. Burası doğal bir liman. Buradan Alanya'ya kadar gideceğiz. Oradan Antalya'ya dönüp, Pamukkale'yi göreceğiz. Türkiye'ye aşık olduk. Yine geleceğiz. Toplam 6 bin kilometre yol yapmış olacağız. Ama bu güzel ülkeyi görmeye değdi" diye konuştu.

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