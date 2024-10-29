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        Haberler Gündem Güncel Alman dağcı kayalıklardan düştü! | Son dakika haberleri

        Alman dağcı kayalıklardan düştü!

        Antalya'da kayalıklara tırmanan 63 yaşındaki Alman dağcı, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:53
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        Alman dağcı kayalıklardan düştü!
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        Antalya'da dağcılık sporu için kayalık alanda tırmanış yapan 63 yaşındaki Alman turist, metrelerce yükseklikten düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

        İHA'nın haberine göre olay dün saat 15.15 sıralarında Büyük Çaltıcak Plajı ile Kargıcak mevkii arasında yer alan ve dağcılık yapılan bölgede meydana geldi.

        DENİZ POLİSİ DEVREYE GİRDİ

        Bir kişinin yaklaşık 15 metre yükseklikteki dağlık alandan düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye deniz polisi botla, diğer ekiplerin sahil kısmına ulaşımını sağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Hünersen Köckrtiz (63) olduğu belirlenen Alman vatandaşının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Köckrtiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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