Alman dergiden iddia: CIA, Berlin'i uyarmıştı 0:00 / 0:00

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Alman Spiegel dergisine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) haftalar önce Almanya'yı Baltık Denizi'ndeki gaz boru hatlarına yönelik olası saldırılar konusunda uyardı.

Spiegel, ismi belirtilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Alman hükümetinin yaz aylarında CIA'den olası saldırılara yönelik bir bilgi aldığını açıkladı.

Alman hükümeti yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

ABD DIŞİŞLERİ: HENÜZ TEYİT EDEMEDİK

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntının Avrupa'nın enerji ihtiyacı üzerinde önemli bir etkisi olmasının beklenmediğini söylerken, "Bunun bir saldırı veya sabotaj sonucu olabileceğine dair ilk bilgileri teyit edemedik" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Akım 1'in yürütücü firması Nord Stream AG'den yapılan açıklamada, iki hatta basıncın düştüğü belirtilmişti. Açıklamada, basıncın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedilmişti.

Nord Stream AG, bugün yaptığı bir başka açıklamada, faaliyete alınmayan ancak içerisine doğalgaz doldurulan Kuzey Akım 2'deki basıncın da düştüğünü bildirmişti.

Danimarka'nın donanma yetkilileri de ülkenin kara sularından geçen Kuzey Akım 2'de doğalgaz sızıntısının tespit edildiğini duyurmuştu.

İsveç Ulusal Sismik Ağı (SNSN), Baltık Denizi'nin altındaki Rus doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların yakınında iki patlama tespit edildiğini duyurmuştu.

SNSN öğretim görevlisi Björn Lund, ülkenin devlet televizyonu SVT'ye, pazartesi günü gaz ağının bulunduğu bölgede 2,3 büyüklüğünde hissedilebilir depreme benzer bir sarsıntı tespit edildiğini belirtmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden boru hattında üç sızıntı oluşmasında sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" ifade etmişti.