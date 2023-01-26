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Alman dergiden tepki çeken Erdoğan kapağı

The Economist'in kapağının ardından Alman Stern dergisinin 'Kundakçı Erdoğan' başlığı ile verdiği kapak tepki çekti.

Alman dergiden tepki çeken Erdoğan kapağı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Alman dergi Stern, Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizi kapağına taşıdı.

Son sayısını 'Kundakçı Erdoğan' kapağı ile çıkaran dergi haberini "Erdoğan iktidarda kalmak için vicdansızca çatışmaları körüklüyor. Kendi ülkesinde, Suriye'de - ve ayrıca Almanya'da" diye verdi.

Yazıda ayrıca "Putin ve Batı ile pazarlık yapıyor, NATO'yu küçümsüyor ve Suriye'de savaş yürütüyor: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası sahnede büyük oynuyor. Ama içeride iktidar için kıyasıya mücadele etmek zorunda" denildi.

THE ECONOMIST'İN KAPAĞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İngiliz The Economist dergisi de geçtiğimiz haftalarda kapağına Türkiye'deki seçimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşımıştı.

Erdoğan'ın kapağında yer aldığı sayıda "Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü - Erdoğan imparatorluğu" ifadesi yer almıştı.

ERDOĞAN ECONOMIST'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

The Economist'in kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti.

Erdoğan konuşmasında "Bugün gazeteciler sordu bana, İngiliz The Economist bizimle ilgili yine bir şeyler söylemiş. Dedim ki 'Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek?' Benim milletim belirleyecek. Benim Mehmet'im, Ahmet'im, Hüseyin'im, Hasan'ım, Ayşe'm, Fatma'm, Hatice'm onlar belirleyecek. George kim, Helga kim? Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta aç, açık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle... Ama Türkiye böyle. 2023'te hata yapma lüksümüz yok. Ülkemizin yeniden eski Türkiye'nin kavga ve kriz iklimine sürüklenmesine izin veremeyiz. Evlatlarımızın geleceğini daha şimdiden kaos mimarlığına, kriz tellallığına soyunanların insafına terk edemeyiz." diye konuşmuştu.

WASHINGTON POST 'NATO İZİN VERMEMELİ' DEMİŞTİ

ABD'li Washington Post gazetesinde ise 'NATO Erdoğan'ın genişlemeyi ertelemesine izin vermemeli' başlıklı bir yazı yer almıştı.

Analizde Türkiye 'inatçı' olarak tanımlanmış ve Ankara'nın ayrıca 'yanıltıcı' taleplerde bulunduğunu savunulmuştu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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