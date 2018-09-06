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Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türk hükümetine teşekkür!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, İstanbul Alman Lisesi’nin 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Çavuşoğlu, Türkiye ve Almanya arasında tarihe dayanan köklü bir dostluk olduğunu belirterek, "Alman Lisesi bunun en güzel örneklerinden biri. Bu lise Almanya'ya, Türkiye'ye ve Alman ve Türk kültürüne çok yakın nesiller yetiştiriyor, bundan mutluluk duyuyoruz." dedi.

06.09.2018 - 12:14 | Güncelleme: AA

Alman Lisesi'nin 150. kuruluş yıldönümüne denk gelen etkinlikte konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile Türk-Alman ilişkilerini ve bu ilişkileri nasıl geliştirebileceklerini görüştüklerini anlattı.

Görüşmelerde eğitime önem ve öncelik verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye-Almanya arasındaki dostluk, tarihe dayanan köklü bir geçmişe sahip. Eğitimdeki işbirliğimiz de öyle. İşte Alman Lisesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bu lise Almanya'ya, Türkiye'ye ve Alman ve Türk kültürüne çok yakın nesiller yetiştiriyor. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca hem Almanya'ya hem Türkiye'ye çok kıymetli değerler kazandırmıştır. Sanatta, modada, siyasette, iş dünyasında... Bizim bakanlığımıza da Alman Lisesi çok kıymetli diplomatlar kazandırmıştır. Tarih boyunca Türk diplomasisine önemli diplomatlar ve büyükelçiler kazandıran Alman Lisesine Dışişleri Bakanı olarak da teşekkür ediyorum. Şu anda Viyana Büyükelçimiz de dahil aktif görevde olan Alman Lisesi mezunu arkadaşlarımız var. Siyasette de yakın çalıştığımız Alman Lisesi mezunu arkadaşlarımız var."

Lise son sınıfa geçen öğrencilere seslenen Çavuşoğlu, öğrencilere Türkiye ve Almanya Dışişleri Bakanlıklarına girmeleri tavsiyesinde bulundu.

Alman Lisesi mezunu siyasetteki isimlerin hem Türkiye hem de Almanya için hayırlı ve faydalı işler için kafa yorup çaba sarf ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, gençlerin de iyi görevlere gelerek iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirmeleri temennisinde bulundu.

Türkiye'de Almanca'ya önem verildiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Şu anda devlet okullarında 6 bin civarında Almanca öğretmeni görev yapıyor. Yine 120 bin civarında çocuğumuz ilk ve orta öğretimde Almanca dersi alıyor. Bu sayıyı beraberce artırabiliriz. Aynı şekilde Almanya'da da 3 milyondan fazla Türk-Alman var ve onların da hem Almancayı hem Türkçeyi öğrenmesi için birlikte çalışıyoruz. Ana dilini bilmeyen bir çocuğun ikinci dili öğrenmede ve entegrasyonda sadece biz siyasetçiler değil uzmanlar da söylüyor. Biz eğitimdeki işbirliğimizi Türk-Alman Üniversitesi ile adeta taçlandırdık. Önümüzdeki süreçte de eğitimle ilgili birlikte atacağımız adımların sayısını artıracağız." diye konuştu.

Alman Lisesi'nin 150. yılını tebrik eden Çavuşoğlu, okulun gelecekte daha güçlü olacağına inandığını belirterek, geçmişte okulda hizmet veren öğretmenleri de saygıyla andığını kaydetti.

"TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "Bu kadar güzel karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Mevlüt arkadaşımla dünden beri konuşuyoruz. Alman-Türk ilişkilerinin derinlemesine işbirliği yaparak gelişmesini konuştuk." dedi.

Mass, İstanbul Alman Lisesi'nin iki ülke arasında örnek teşkil ettiğine vurgu yaparak, "Buradan yola çıkarsak çok ilerleme kaydederiz. Türk hükümetine bu olanaktan dolayı teşekkür ediyoruz. Eğitim ortamı ve tesis çok güzel. Şu an eski öğretmenlerim benim bakan olmama çok şaşırıyor. Hiçbir zaman inancınızı kaybetmeyin. Güzel bir fırsatınız var burada, bunu değerlendirin." ifadelerini kullandı.

Tören öncesi okulun öğrencileri her iki bakanı çiçeklerle karşıladı. İki bakan öğrencilerle öz çekim yaptı. Sınıfları gezen iki bakan kimya dersi verilen bir sınıfta deney yapan öğrencileri izledi ve öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Alman Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mithat Cin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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