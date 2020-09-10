Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Alman ekonomisi için daralma tahminini düşürdü

AA

DIW, ülke ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı 2020-2021 ve 2022'yi kapsayan büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

DIW'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl için GSYH tahmini yüzde eksi 9,4'den yüzde eksi 6'ya yükseltildi. Gelecek yıl için büyüme tahmini yüzde 3'ten yüzde 4,1'e çıkarılırken, ekonominin 2022'de de yüzde 3 büyüyeceği tahmin ediliyor.

DIW Başkanı Marcel Fratzscher, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19'un sebep olduğu resesyonun ilk korkulandan daha ılımlı olduğunu belirterek, "Bu ekonomik krizin hızlıca sona ereceğine inanmak yanlış olur. Şirket iflasları ve işsizlikte artış gibi birçok gerilemenin olacağını kabul etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Çalışanlara ve şirketlere sağlanan hükümet teşviklerine erken son verilmesine yönelik girişimlerin yanlış olacağını aktaran Fratzscher, "Çünkü güveni zedeler. Aynı zamanda bu teşvikler, iklimi koruma ve dijitalleşme ile ilgili önemli yapısal değişikliğe engel olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralmıştı.

Hükümet, nisanda açıkladığı, Kovid-19 nedeniyle bu yıl GSYH'de 6,3'lük daralma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8 daralma olarak revize etmişti. Hükümet, gelecek yılın büyüme tahminlerini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.