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Alman ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0.3 büyüdü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis),ülke ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde ihracat ve inşaat yatırımlarındaki artışın etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 büyüdüğünü bildirdi.

Alman ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0.3 büyüdü
AA

Destatis'in açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2020 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Destatis 29 Ocak’ta ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 0,1 büyüyeceğini öngörmüştü.

Ülkede GSYH, 2019’un aynı çeyreğine göre ise yüzde 3,7 daraldı.

Destatis, daha önce yüzde 5 düşüş olarak açıkladığı 2020 GSYH değişimini de yüzde 4,9 azalışa revize etti. Alman ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 9,7 daralırken, üçüncü çeyrekte yüzde 8,5 büyümüştü.

Çeyreklik bazda ele alındığında, GSYH’ya özellikle inşaat sektörü ve ihracattan olumlu katkılar geldi. Makine ve ekipman harcamaları yüzde 0,1 düşerken, inşaat yatırımlarında yüzde 1,8 atış gözlemlendi. Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatı da yüzde 4,5 arttı.

9 YIL SONRA BÜTÇE AÇIĞI

Öte yandan, Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi açığı geçen yıl 139,6 milyar avro oldu. Böylece, 2011'den beri ilk defa bütçe açığı oluşurken, söz konusu açık, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek ikinci bütçe açığı olarak kayıtlara geçti.

Bütçe açığı GSYH'nın yüzde 4,2'sine ulaşması dikkati çekti. Almanya'nın geçen yıl yüksek bütçe açığı vermesinde Kovid-19'un olumsuz etkisini hafifletmek için sağlanan finansal destekler etkili oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya almasından dolayı, Almanya bütçe açığı nedeniyle Brüksel ile sorun yaşamayacak.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.

Kamu gelirleri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3 azalarak 1 trilyon 563 milyar avro, giderleri yüzde 9,3 artışla 1 trilyon 702 milyar 600 milyon avro olarak kaydedildi.

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