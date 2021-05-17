Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Filistinli çocukların öldüğü İsrail’in hava saldırılarını savundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Filistinli çocukların öldüğü İsrail’in hava saldırılarını savundu

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, çocukların hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını savundu.

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Filistinli çocukların öldüğü İsrail’in hava saldırılarını savundu
AA

Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail’in saldırılarında çocukların hayatını kaybetmesine ilişkin AA muhabirinin "İsrail Hava Kuvvetlerinin saldırılarından dolayı Gazze Şeridi'nde bir hafta içinde 90’dan fazla kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Siz (İsrail’in saldırıları konusunda) kendini savunma hakkından ve (Gazze’den atılan füzelerden dolayı) kızgın olduğunuzu söylediniz. Gazze Şeridi’nde çocukların hayatını kaybetmesinden dolayı da kızgın mısınız?" sorusunu yanıtladı.

Her iki tarafta can kayıplarının olmasının üzücü olduğunu belirten Seibert, "Bir başkasından daha değerli olacak bir hayat yok. Her hayatın bir onuru vardır. Ancak bu duruma doğru giden çok net bir gelişme de var." dedi.

Seibert, İsrail’in kendi vatandaşlarını ve kendini savunma hakkının bulunduğunu iddia etti.

"Bu, kendini müdafaa, bombalama sonucu çocukların öldürülmesini de içeriyor mu? şeklindeki soruya da Seibert, "Silahlı bir çatışmada ölen bir çocuk, hangi tarafta ölürse ölsün her zaman trajedidir. Ben size, bizim bildiğimiz ve dünyanın bildiği Hamas’ın tünellerini okulların yanından geçirme stratejisini, faaliyetlerini doğrudan yerleşim bölgelerinden ve yoğun nüfuslu alanlardan yürüttüğünü söyledim. Hamas bunu yaparken Gazze'deki Filistin halkını rehin alıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’de medya kurumlarının bulunduğu binalara yaptığı saldırıya ilişkin ise Seibert, "Hem yerinde ve hem de çatışma bölgelerinde gazetecilik çalışmasının önemli olduğu açıktır. Demin söyledim, Hamas’ın yoğun nüfuslu bölgelerde faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Biz İsrail’in kendini savuna hakkının arkasındayız. İsrail’in orantılılık çerçevesinde hareket edeceğine güveniyoruz." değerlendirmesini yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan İsrail açıklaması!
DÜNYABlinken'dan İsrail açıklaması!
SON DAKİKA: İsrail'den Bella Hadid'e tepki: Yazıklar olsun! - Haberler
DÜNYAİsrail'den Bella Hadid'e tepki!
Kanada'da İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler ve İsrail yanlısı grup arasında çıkan çatışmaya M
DÜNYAİsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen ...
SON DAKİKA: Filistin: İsrail saldırılarının durması yönünde karar alması için BM Genel Kurulu'na başvuracağız
DÜNYAFilistin: BM Genel Kurulu'na başvuracağız
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden ortak adım
DÜNYAABD ve AB'den ticareti bozucu politikalara karşı ...
SON DAKİKA: Mısır, Filistinli yaralılar için Refah Sınır Kapısı'nı açtı - Haberler
DÜNYAMısır, Filistinliler için sınır kapısını açtı!
Amerika Birleşik Devletleri Tunus'un altyapı ve diğer projelerini finanse etmek için 500 milyon dolarlık yardı
DÜNYAABD'den Tunus'a 500 milyon dolarlık yardım
Fransa Lille kentinde bomba ihbarı sonrası okul boşaltıldı
DÜNYAFransa'da korkutan bomba ihbarı
SON DAKİKA: Rusya'da mezar kazma yarışı! - Haberler
DÜNYARusya'da mezar kazma yarışı!
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Francis ile görüştü! - Haberler
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü!