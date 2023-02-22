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Haberler Dünya Alman hükümeti iki İranlıyı istenmeyen kişi ilan etti
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Alman hükümeti İran'ın Berlin Büyükelçiliği'ndeki iki çalışanı istenmeyen kişi ilan etti

İran'da Alman asıllı İranlı Cemşid Şarmehd hakkında alınan idam kararı sonrası Alman hükümeti İran'ın Berlin Büyükelçiliği'ndeki iki çalışanı istenmeyen kişi ilan etti.

Alman hükümeti iki İranlıyı istenmeyen kişi ilan etti
HABERTURK.COM / Ajanslar

İran'da bir mahkeme Almanya-İran çifte vatandaşı olan muhalif Cemşid Şarmehd'ı idama mahkum etti.

Bu kararın ardından, Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamada İran'ın Berlin Büyükelçiliği'ndeki iki çalışanı istenmeyen kişi ilan edildiği duyuruldu.

Almanya ayrıca İran'ın maslahatgüzarını da çağırdı.

İDAM KARARI DÜN AÇIKLANMIŞTI

İran'ın Mizan Haber Ajansı'na göre, rejim karşıtı grubun lideri olduğu öne sürülen Cemşid Şarmehd, yargılandığı Tahran Devrim Mahkemesi tarafından "terör eylemleri planlamak ve yönetmek yoluyla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" iddiasıyla ölüm cezasına çarptırıldı.

Söz konusu grup, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" belirtmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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