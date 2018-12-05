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Köşkün içerisinin Hereke Fabrika-i Hümayun'da dokunan özel halılar ve ipekli kumaşlarla tanzim ve teşrif edildiği bilgisini veren Şenel, "Ayrıca çok güzel kalem işlerinden süslemelerle yapının içerisinin bezenmiş olduğunu görüyoruz. İstanbul'daki saraylardan bazı özel mobilyalar ve eşyalar getirilmiş. Dikkat çeken eşyalar arasında, İstanbul'daki saraylardan getirilen çok güzel çini işlemeli bir soba var. Yine sehpalar ve masalar gibi çok özel eşyaların köşk içerisinde kullanıldığını görüyoruz." diye konuştu.