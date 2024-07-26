Alman istihbaratı uyardı: "Rusya'nın Avrupa'da sabotaj faaliyetleri arttı"

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Rusya'nın Avrupa'daki sabotaj faaliyetlerinde artış olduğu uyarısında bulundu.

BfV'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik sabotaj faaliyetlerinde artış olduğu uyarısında bulunularak, Rus istihbarat servislerinin özellikle Alman şirketlerinin çalışanlarının sosyal medya profillerini değerlendirdiğine dair bulgulara dikkat çekildi.

"Sabotaja karşı korunma" başlığını taşıyan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya'nın Almanya ve Avrupa'da sabotaj eylemlerinde bulunma riskinin boyutu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşını çevreleyen durumun gelişimine ve Rusya ile Batı arasında süregelen çatışmanın gelişimine bağlıdır. 2023'ten bu yana Avrupa genelinde gözlemlenen vakalar ve Almanya'daki olası faaliyetlere ilişkin artan belirtiler şu anda değerlendirmenin yeniden yapılmasına yol açıyor. Almanya'da sabotaj faaliyetleri ya da buna karşılık gelen hazırlık eylemleriyle ilgili olarak artan bir risk söz konusudur."