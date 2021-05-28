Alman Katolik Kilisesi'ne cinsel istismar soruşturması

Papa'nın Almanya'daki temsilcisi cuma günü yaptığı açıklamada, Alman Kilisesi'nin taciz iddialarını ele alışına ilişkin soruşturma emrinin verildiğini açıkladı.
Köln Başpiskoposu Rainer Maria Woelki, Alman Kilisesi’nin adının uzun zamandır karıştığı çocuk cinsel istismarını ele alan raporu rafa kaldırmıştı. Raporu rafa kaldırma nedenini araştırmadaki metodolojik eksiklikler olarak belirten Woelki, çok sayıda tepki aldı.
Adı cinsel istismara karışan Almanya’nın Köln kentindeki en büyük Katolik piskoposluğunda 1975-2008 yıllarında yaşanan cinsel istismar soruşturmasında, 200'den fazla istismarcının çoğu 14 yaşın altında 300'den fazla çocuğa, cinsel şiddet ve istismar uyguladığı belirtiliyor.
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