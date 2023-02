Türkiye’ye destek çağrısı

Depremin bir doğa olayı olduğunu ve her an her yerde yaşanabileceğinin altını çizen FC Blau-Weiss St.Wendel Başkanı Roland Reiu, tüm dünya insanlarını Türkiye’ye yardım etmeye çağırdı. Roland Reiu, "Ben sadece spor dünyasına seslenmek istemiyorum. Hepimiz insanız. Tüm insanlığa tüm ülkelere seslenmek istiyorum. Bu anlık bir doğa olayı. Hepimizin her an başına gelebilecek bir felaket. Dünyanın herhangi bir yerinde de olabilirdi. O nedenle insanların çok daha hassas olmasını bu olayın sıcaklığıyla unutmadan takip etmesini, madden ve manen desteklerini esirgememelerini istiyorum. Buradan sadece spor dünyasını değil herkesi Türkiye’ye yardım etmeye çağırıyorum" dedi.

Sven Lemmerhofer, Abacuzz Group, FC Blau-Weiss St.Wendel Takımı oyuncu ve teknik kadrosuyla birlikte topladıkları yardım paralarını Türkiye’de resmi makamlara teslim ettiklerini kaydetti.