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Alman mahkemesi, ‘Büyük ihtimalle suçlu’ dediği 96 yaşındaki eski Nazi muhafızının yargılanamayacağına hükmetti

Almanya'da bir mahkeme, 600'e yakın kişinin ölümünde rolü olmakla suçlanan 96 yaşındaki eski bir Nazi kampı muhafızının sağlık durumunun yargılanmaya elverişli olmadığına karar verdi. Ancak mahkeme, Harry S. adlı sanığın mahkeme masraflarını ödemesi gerektiğine hükmetti.

Alman mahkemesi, ‘Büyük ihtimalle suçlu’ dediği 96 yaşındaki eski Nazi muhafızının yargılanamayacağına hükmetti
BBC TÜRKÇE
- AFP

Almanya'da bir mahkeme, 600'e yakın kişinin ölümünde rolü olmakla suçlanan 96 yaşındaki eski bir Nazi kampı muhafızının sağlık durumunun yargılanmaya elverişli olmadığına karar verdi.

Ancak mahkeme, Harry S. adlı sanığın mahkeme masraflarını ödemesi gerektiğine hükmetti.

Wuppertal kentinde görülen davada mahkeme Harry S'nin "büyük olasılıkla" kendisine atfedilen suçları işlediğini ancak "fiziki durumunun mahkeme içinde ve dışında kendisini savunmasına izin vermediğini" belirtti.

Bu, Stutthof Kampı'yla ilgili olarak açılan son dönemde açılan üç davadan biriydi.

Geçen yıl Temmuz ayında Bruno Dey adlı 93 yaşındaki eski bir Nazi muhafızı, 5 binden fazla tutsağın öldürülmesinde Nazilerle işbirliği yapmaktan suçlu bulunmuş ve iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dey'in cezası tecil edilmişti.

Şubat ayında da Stutthof'ta sekreter olarak görev yapan Irmgard F. hakkında Nazilere yardım ve yataklık suçlamasıyla dava açılmıştı.

'600 tutsağı Auschwitz'e nakletti'

Harry S'nin o dönem Nazi işgali altında olan Gdansk yakınlarındaki Stutthof Kampı'nda Haziran 1944-Mayıs 1945 arasında görev yaptığı belirtiliyor.

Savcılık, Harry S'nin buradan 598 tutsağın Eylül 1944'te Auschwitz-Birkenau Kampı'na naklinde görev aldığını söylüyor.

Kampa nakledilen bu kişilerin tamamı gaz odalarında öldürüldü. Harry S hakkında bu cinayetlerde Nazilere yardım ve yataklık yaptığı suçlamasıyla 2017'de dava açılmıştı.

Stutthof'ta yaklaşık 100 bin kişi tutuluyordu. Bu kişilerden çoğu hastalık ve açlıktan ölürken çok sayıda kişi gaz odalarına gönderildi, kurşuna dizildi ta da zehirli iğneyle öldürüldü.

Öldürülenler arasında çok sayıda Yahudinin yanı sıra Yahudi olmayan Polonyalılar ve esir Sovyet askerleri de vardı.

1942'de kurulan Stutthof Kampı, Almanya'nın sınırları dışında ilk toplama kampıydı.

Stutthof, 9 Mayıs 1945'te Sovyet ordusu tarafından kurtarılmıştı.

Kampta 65 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Nazi muhafızları kampta Haziran 1944'te gaz odalarını kullanmaya başlamıştı.

2011'de o dönem 91 yaşında olan eski Nazi muhafızı John Demjanjuk, toplu cinayetlerdeki rolü nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Demjanjuk, ilerlemiş yaşı nedeniyle salıverildi.

Bu dava eski Nazi muhafızlarının yargılanabilmesinin yolunu açtı. Bu davadan önce mahkemeler yargılama için eski SS muhafızlarının ölümlerde doğrudan rolü olduğuna ilişkin kanıt istiyordu.

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