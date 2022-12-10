Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Alman marka elektrikli hafif ticari modelini tanıttı

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, yeni elektrikli ticari aracı EQT'nin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Seri üretim versiyonunun 2023'ün ikinci yarısında satışa sunulması beklenen EQT ile birlikte bir de Marco Polo1 adı verilen kamp aracı tanıtıldı. 2025 yılından itibaren yeni piyasaya sürülen hafif ticari araçları sadece elektrikli olacak Alman marka, 2030 yılına kadar akülü elektrikli araçların geliştirilmesine 40 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor

Alman marka elektrikli hafif ticari modelini tanıttı
HABERTURK.COM

Mercedes-Benz, elektrikli hafif ticari aracı EQT'yi tanıttı. EQT ile birlikte Marco Polo1 adı verilen tam teşekküllü bir mikro kamp aracı da görücüye çıkarıldı.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Klaus Rehkugler, "Bizim için gelecek, bir hafif ticarinin büyüklüğü veya amacı ne olursa olsun elektriktir. Bu stratejik rotanın en son örneği, tamamen elektrikli tahrikli yeni EQT. Marco Polo Modülü ile, yakın gelecekte sunulacak olan tamamen elektrikli bir kamp gezisi aracı için temel bir çözümümüz var. 2023'ün ikinci yarısında, tam teşekküllü ve aynı zamanda tamamen elektrikli bir mikro kampçı ile ürün yelpazemizi daha da genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

EQT'nin seri üretim versiyonunun 2023'ün ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.

38 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

EQT, 4 bin 498 milimetre uzunluğa, 1.859 milimetre genişliğe ve 1.819 milimetre yüksekliğe sahip. Elektrikli ticarinin 2023'te uzun dingil mesafesine sahip bir varyantını da yollarda görmek mümkün olacak.

EQT'nin kaputunun altında ise 90 kW (122 hp) çıkışa ve 245 Newton metre torka sahip bir elektrik motor yer alıyor. Aracın bataryası ise 45 kWh’lık lityum-iyon şeklinde açıklanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, EQT, 80 kW DC şarj cihazı ile donatıldığından, yüzde 10’dan yüzde 80’e şarja 38 dakikada ulaşabiliyor.

UYKU ALANLARI BULUNUYOR

Concept EQT Marco Polo1 ise, uzun dingil mesafesiyle EQT’dan ayrışıyor. Concept EQT Marco Polo1'in dış donanımında tavan yatağına sahip açılır bir tavan bulunuyor.

Makaslı tasarım sayesinde, açılır tavan, araç tavanına hafif bir eğim açısıyla kaldırılabiliyor. Bu sayede Concept EQT Marco Polo1 arkada ayakta durmak için yeterli alan sunuyor.

Tavan yatağında 1.97 metreye 97 santimetre ölçülerinde bir uyku alanı da bulunduran Marco Polo1, nokta elastik disk yay sistemiyle uyku düzeneği sağlıyor. Öte yandan aracın arkasında 2 metreye 1.15 metre ölçülerinde katlanabilir bir uyku alanı daha bulunuyor.

40 MİLYAR EURO YATIRIM YAPACAK

Mercedes-Benz'in yeni tanıtılan modelleri ile birlikte, elektrikli hafif ticari portföyü eVito panelvan, eSprinter, eVito Tourer, EQV ve EQT'den oluşuyor.

Alman marka, 2039 yılına kadar yeni özel ve ticari hafif ticari filo satışlarının tamamını karbon nötr hale getirme hedefi kapsamında, 2030 yılına kadar akülü elektrikli araçların geliştirilmesine 40 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor.

2025 yılından itibaren ise, yeni piyasaya sürülen tüm Mercedes-Benz hafif ticari araçlar sadece elektrikli olacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Korelilerden ABD'de milyarlık batarya yatırımı
OTOMOBİL Korelilerden ABD'ye Koreliler için yatırım
Mercedes-Benz Türk'ten Kuzey Amerika'ya özel yatırım
OTOMOBİL Kuzey Amerika'ya otobüs ihraç edecek
Otokar'dan Gürcistan'a otobüs ihracatı
OTOMOBİL Otokar'dan Gürcistan'a otobüs ihracatı
SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar? Engelli ÖTV indirimi hesaplama nasıl yapılır?
OTOMOBİL Sıfır engelli araçlara ÖTV indirimi: Muafiyetli 2022 ...
Togg otomobilden önce getireceği ürünü tanıttı - Günün Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Yerli otomobilden önce yerli 'uygulama'
Togg mobil uygulama geliştirdi
OTOMOBİL Yerli otodan mobil uygulama!
ÖTV muafiyetli sadece 10 model kaldı! ÖTV muafiyetli modeller hangileri?
OTOMOBİL ÖTV muafiyetli son 10 model kaldı
Tesla'dan dev geri çağırma!
OTOMOBİL Tesla'dan dev geri çağırma!
Otomotiv ihracatı Kasım'da 2.9 milyar dolar oldu
OTOMOBİL Otomotiv ihracatı 2.9 milyar dolar oldu
ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt ÖTV'yi sıfırlama planını anlattı
OTOMOBİL 'Fırsatı kaçırmayalım'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.