Alman medyası: Türkiye çifte standart eleştirisinde haklı

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Alman medyasında, Berlin ve Brüksel’in koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye için seyahat uyarısına devam etmesinin arkasında sağlık endişeleri değil siyasi nedenler olduğu yorumları yer alırken, Türkiye’nin çifte standart eleştirilerinde haklı olduğu ifade edildi.

Alman Die Welt gazetesindeki bir yazıda Almanya’nın Türkiye’ye karşı koronavirüs kisvesi altında bir çıkar oyunu oynamaya çalıştığı ifade edildi.

Türkiye’nin sağlık açısından bakıldığında seyahat uyarısının mantıklı bir yanı olmadığı eleştirilerine yer verilen yazıda, Türkiye’deki vaka sayılarının diğer birçok ülkeden daha kötü olmadığına dikkat çekildi.

Yazıda, ayrıca Alman TÜV ve Türk sertifikasyon programlarının otel tesislerinin güvenli olmasını sağladığı belirtilerek, Almanya'nın daha kötü durumdaki diğer ülkelerde, örneğin “Avrupa’daki koronavirüs merkezi” olan İngiltere’de tatil yapılmasına bile izin verdiğine işaret edildi.

Yazıda “tıbbi gerçeklik, koronavirüs dış politikasında zaten ikincil bir rol oynuyor” denildi.

RND: TÜRKİYE ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİNDE HAKLI

Bir diğer Alman medya kurumu RND ise seyahat uyarısı konusunda Türkiye’nin Berlin ve Brüksel’in çifte standart uyguladığı eleştirisinde haklı olduğunu belirtti.

İyi gerekçelendirilmediği takdirde seyahat uyarısının Ankara'yı rehin almak için kullanıldığı suçlamasıyla karşı karşıya gelinebileceği ifade edilen yazıda, “Bu şekilde hareket etmek hem dürüstçe olmaz hem de siyaseten akılsızca olur. Türkiye ile olan siyasi sorunlar tatilcilerin sırtından çözülemez.” yorumu yapıldı.

AL-MONİTOR: BU KARAR SİYASİ NEDENLERLE AÇIKLANABİLİR

ABD merkezli yayın organı Al-Monitor ise AB’nin 1 Temmuz'dan itibaren 15 ülkeden ziyaretçilere sınırlarını açtığını, ancak Kovid-19 mücadelesinde AB ortalamasının çok üzerinde performans gösteren Türkiye’nin AB'ye ve AB'den seyahat kısıtlaması devam eden ülkeler arasında yer aldığını aktardı.

Türkiye’nin Kovid-19 stratejisinin başarısına işaret edilen yazıda, “Gerçekten de Türkiye'nin koronavirüs istatistikleri, örneğin AB üyesi İsveç'e kıyasla çok daha iyi. Türk nüfusu İsveç'in yaklaşık 9 katı ama Türkiye’de 1 milyon başına düşen vaka sayısı 2.370 iken bu rakam İsveç'te 6.777’dir. Türkiye'de ölüm oranı 1 milyonda 60,8 ancak İsveç'te 528,1'dir. Türkiye ile kabaca aynı nüfusa sahip olan ve başarılı Kovid-19 stratejisinden dolayı övülen Almanya ile karşılaştırıldığında bile Türkiye, Almanya kadar başarılı görünüyor. Almanya'da teyit edilen toplam vaka sayısı yaklaşık 200 bin, Türkiye'de ise bu sayı 195 bin civarında.” denildi.

Yazıda, AB’nin Türkiye için seyahat kısıtlamalarına devam etmesinin nedeninin halk sağlığı endişeleri yerine siyasi nedenlerle açıklanabileceği vurgulandı.