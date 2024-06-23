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        Haberler Dünya Alman milletvekili, çalışmayan Ukraynalıları Ukrayna'daki güvenli bölgelere göndermek istiyor | Dış Haberler

        Alman milletvekili, çalışmayan Ukraynalıları Ukrayna'daki güvenli bölgelere göndermek istiyor

        Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Federal Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrindt, ülkede çalışmayan ve sosyal yardım alan Ukraynalı mültecilerin Ukrayna'daki güvenli bölgelere gönderilmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 18:34 Güncelleme: 23.06.2024 - 18:34
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        "Çalışmayan Ukraynalıları gönderelim"
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        Almanya’da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Federal Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrindt, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, iltica başvurusu yapanların daha güçlü bir şekilde iş bulmaya zorlanması gerektiğini belirtti.

        Ukraynalı mültecilerin Almanya'da çalışmasını isteyen Dobrindt, "Savaşın başlamasından iki yıldan fazla bir süre sonra artık şu ilke geçerli olmalıdır; Almanya'da çalışmaya başlayın ya da Ukrayna'nın batısındaki güvenli bölgelere geri dönün." ifadesini kullandı.

        Dobrindt "Bürgergeld" (vatandaşlık parası) olarak bilinen sosyal yardımın savaşın başında Ukraynalı mültecilere verilmesinin acil ve hızlı bir yardım olduğunu, ancak bunun şimdi iş bulmayı frenlediğini belirterek, vatandaşlık parasının çok sayıda Ukraynalıyı sosyal yardım sistemi içinde tuttuğunu savundu.

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        Dobrindt’in bu talebine hükümette bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşillerden tepki geldi.

        SPD Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Dirk Wiese, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tüm Ukrayna’daki hedefleri bombalattığını belirterek, "Dobrindt şimdi de babalarını cephede kaybetmiş olabilecek kadın ve çocukları buraya geri göndermek istiyor." dedi.

        Yeşiller Eş Başkanı Omid Nouripour da, Ukraynalıların Almanya’ya vatandaşlık parasını almak için geldiğine ilişkin imanın, savaşın dehşetinin görmezden gelindiği anlamı taşıdığını belirterek, "Elbette Ukraynalıların daha hızlı bir şekilde işe girmesini sağlamalıyız. Ancak Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) istediği gibi yeni yasal engeller yardımcı olmuyor, zarar veriyor." değerlendirmesini yaptı.

        Almanya'da, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan dolayı ülkeye gelen Ukraynalı mültecilere verilen sosyal yardım tartışılmaya başlanmıştı.

        Hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FPD) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai, Ukraynalı mültecilere "vatandaşlık parası" yerine İltica Yasası kapsamında sağlanan yardımın ödenmesini talep ederek, "Artık vergi ödeyenlerin parası işsizliği finanse etmek için kullanılmamalı, bunun yerine insanların iş bulmasını sağlamalıyız." ifadesini kullanmıştı.

        Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da, ülkede "asker kaçağı" Ukraynalılara yönelik tutumun değişmesini isteyerek, Almanya'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleyip, aynı zamanda askerlik yapmaya yükümlü olanları, koşulsuz sosyal yardım sağlayarak Almanya'ya gelmelerinin teşvik edilemeyeceğini belirtmişti.

        Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, hükümetin Ukraynalı mültecilere vatandaşlık parası yerine İltica Yasası kapsamında sosyal yardım verileceğine ilişkin bir planı bulunmadığını kaydetmişti.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
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