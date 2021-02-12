SON DAKİKA: Alman ordusu Portekiz'e 6 hafta daha yardım edecek! - Haberler

Alman ordusu Portekiz'e 6 hafta daha yardım edecek! 0:00 / 0:00

Reuters

Alman ordusu, koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren Portekiz'e desteğin altı hafta daha süreceğini açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Askeri güçlerimiz koronavirüs ile mücadele altı hafta daha Portekiz'de yardımlarını sürdürecek. Avrupa'da yardıma ihtiyacı olan her yer ile birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

31 Ocak'ta Portekiz'de koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle ülkedeki 850 yoğun bakım ünitesinden sadece 7'sinde boş yer kaldığı açıklanmıştı.

Almanya Savunma Bakanlığı, koronavirüs vakalarında artışın gerçekleştiği Portekiz'e tıbbi personel ve ekipman yardımında bulunacağını duyurmuştu.

Koronavirüs vakalarında artışın sürdüğü Portekiz'de son 24 saatte 3 bin 480 yeni vaka kaydedildi. Ülkede açıklanan son verilere göre 167 kişi hayatını kaybetti.