Alman polisi üniforma sıkıntısını protesto etmek için sendika videosunda 'pantolonsuz' dolaştı

Alman Polis Sendikası (DPolG) 1 Nisan Şakası Günü'nde pantolonsuz polislerin yer aldığı bir video paylaştı. Polisler bu mizahi yolla üniformaların tedarikinin ayları bulmasına tepkilerini gösterdi.

DPolG'nin Bavyera eyaletindeki şubesine ait Instagram ve Youtube hesaplarında yayınlanan videoda iki polis memuru bir devriye aracında otururken görülüyor. Her ikisi de birbirlerine "Ne kadar zamandır bekliyorsun?" diye soruyor.

Polisler sırasıyla 4 ve 6 ay cevaplarını veriyor. Daha sonra polisler otomobilden iniyor ve üzerlerinde ayakkabı, görev kemeri ve şapkadan oluşan bir üniforma olduğu halde pantolonlarının olmadığı görülüyor.