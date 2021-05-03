Alman polisi yüz binlerce üyesi olan çocuk pornografisi ağını çökerttiğini açıkladı: 4 kişi gözaltında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünyaAlman polisi yüz binlerce üyesi olan çocuk pornografisi ağını çökerttini açıkladı: 4 kişi gözaltında
ABONE OL

Alman polisi yüz binlerce üyesi olan çocuk pornografisi ağını çökerttiğini açıkladı: 4 kişi gözaltında

Almanya'da polis, dünyanın çocuk tacizi görüntüleri paylaşan en büyük internet ağlarından birinin çökertildiğini ve operasyonda şu ana kadar dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda çökertilen platformun kayıtlı 400 bin üyesinin olduğu duyuruldu.

Alman polisi yüz binlerce üyesi olan çocuk pornografisi ağını çökerttini açıkladı: 4 kişi gözaltında
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Almanya'da polis, dünyanın çocuk tacizi görüntüleri paylaşan en büyük internet ağlarından birinin çökertildiğini ve operasyonda şu ana kadar dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

2019 yılından bu yana faaliyet gösteren dev çocuk pornografisi ağını yönetmekle suçlanan dört kişiden üçü Almanya'da gözaltına alınırken, biri de Paraguay'da yakalandı.

Alman polisi gözaltına alınan üç zanlının bu ağı yönettiğini düşünüyor.

Gözaltına alınan üç kişinin Paderborn, Münih ve Kuzey Almanya doğumlu 40, 49 ve 58 yaşında üç erkek olduğu açıklandı.

Paraguay'ın Concepcion bölgesinde uluslararası yakalama emri ile gözaltına alınan ve Almanya'ya iadesi talep edilen dördüncü kişinin ise 64 yaşında Hamburglu bir Alman vatandaşı olduğu ve 3500'den fazla paylaşımla ağın en aktif üyelerinden biri olduğu bildiriliyor.

'Kayıtlı 400 binden fazla üyesi var'

Birçok ülkenin polis teşkilatlarının da katıldığı büyük uluslararası operasyonun hedefi Boystown adlı dark net (ana akım arama motorları ve tarayıcılarla ulaşılamayan yasadışı ve gizli internet) platformuydu.

Operasyonda çökertilen platformun kayıtlı 400 binden fazla üyesinin olduğu açıklandı.

Alman polisinin başını çektiği uluslararası operasyona Hollanda, İsveç, Avustralya, ABD ve Kanada emniyet teşkilatları da katıldı.

Europol: İstihbarat incelenecek

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) da bir açıklama yaparak, operasyonda elde edilen istihbaratın inceleneceğini ve buradan hareketle küresel çapta "yeni tutuklamalar ve kurtarma harekatları" yapılabileceğini bildirdi.

Europol, Boystown'a yönelik operasyon kapsamında dark nette onunla bağlantılı çok sayıda pedofili sohbet sitesinin de kapatıldığını açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid: İngiltere'de sosyal mesafe ve maske kurallarının olmadığı pilot festivale 5 bin kişi katıldı
BBCCovid: İngiltere'de sosyal mesafe ve maske ...
Covid: Avrupa Komisyonu hangi koşullarla AB ülkelerine seyahat kısıtlamalarının yumuşatılmasını önerdi?
BBCCovid: Avrupa Komisyonu hangi koşullarla AB ...
Kolezyum: İtalya hükümeti yeni ahşap zemini onayladı
BBCKolezyum: İtalya hükümeti yeni ahşap zemini onayladı
İsveç'te bir ormanda Bronz Çağı'na ait 2 bin 500 yıllık define bulundu
BBCİsveç'te bir ormanda Bronz Çağı'na ait 2 bin 500 ...
Kuzey Kore: Biden düşmanca politika izliyor
BBCKuzey Kore: Biden düşmanca politika izliyor
Dört astronot, SpaceX kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyaya döndü
BBCDört astronot, SpaceX kapsülüyle Uluslararası Uzay ...
Hollanda'da elektrik kesintisi yüzünden solunum cihazına bağlı 2 Covid hastası öldü
BBCHollanda'da elektrik kesintisi yüzünden solunum ...
Covid-19: Avustralya Hindistan'daki vatandaşlarının ülkeye dönüşünü yasakladı
BBCCovid-19: Avustralya Hindistan'daki vatandaşlarının ...
ABD Afganistan'daki askerlerini 'resmen' çekmeye başladı, Kabil'de güvenlik artırıldı
BBCABD Afganistan'daki askerlerini 'resmen' çekmeye ...
Belçika'da koronavirüs önlemlerine karşı izinsiz parti yapan topluluk polisle çatıştı
BBCBelçika'da koronavirüs önlemlerine karşı izinsiz ...