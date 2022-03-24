Alman şansölyeden Rusya'ya uyarı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 29. gününde NATO Liderler Zirvesi Brüksel'de toplandı.

Scholz, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya bu tür kimyasal ve biyolojik silahları Ukrayna'da kullanmak için bir sahte bayrak operasyonu hazırlarsa, bu tüm kuralları, anlaşmaları ve sözleşmeleri ihlal eder. Bunu sadece belirtmek değil, yaptığımız konuşmalarda uyarmak da bizim görevimizdir. Yapmayın” dedi.

Zirve sonrası basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de kimyasal tehdit konusundaki soruya "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Uluslararası hukukun açık ihlali manasına gelir. Geniş kapsamlı sonuçları olur bu çok tehlikeli olur. Ukrayna halkını etkiler ancak aynı zamanda NATO ülkelerinde yaşayan insanları da etkiler" demişti.