Alman Seyahat Acenteleri Başkanı'ndan hükümete seyahat uyarısını kaldırma çağrısı

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Fiebig, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Avrupa ülkelerine bugünden itibaren seyahat uyarısını kaldırdığına işaret ederek bunun ilk adım olduğunu söyledi.

Bu uyarının AB dışındaki ülkeler için de hızlı şekilde kaldırılmasını isteyen Fiebig, "Vaka sayıları ve sağlık sisteminin durumu uyarının kaldırılmasına izin veriyorsa bu ülkelere seyahat yapılmasının mümkün olması lazım." ifadesini kullandı.

DRV’nin hesaplarına göre seyahat kısıtlamalarından dolayı mart ortasından haziran sonuna kadar Alman turizm sektörünün 10,8 milyar avro kayıp yaşadığını vurgulayan Fiebig, "Türkiye, Tunus ve Mısır gibi popüler yaz destinasyonlarını da içeren Avrupa dışındaki ülkelere yönelik seyahat uyarısının uzatılması, temmuz ve ağustosta 9 milyar avro daha kayıp anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

Fiebig, böylelikle sektörün yaklaşık 20 milyar avro kayıp yaşayacağına dikkati çekti.

Almanya, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ortasında dünya geneli için yaptığı seyahat uyarısını bugünden itibaren AB ülkeleri, İngiltere ve Schengen ülkeleri için kaldırmıştı. AB dışındaki ülkelere yönelik “seyahat uyarısı” ise ağustos sonuna kadar uzatılmıştı.