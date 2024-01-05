Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Alman toplumunun büyük bölümü hükümetin çalışmalarından memnun değil

        Alman toplumunun büyük bölümü hükümetin çalışmalarından memnun değil

        Almanya'da yapılan bir anket, halkın büyük bölümünün hükümetin çalışmalarından memnun olmadığını ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 22:33 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da hükümet halk desteğini kaybediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin "DeutschlandTrend" anketine katılanların yüzde 82’si Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin çalışmalarından “hiç memnun” olmadığını veya “daha az memnun” olduğunu belirtti.

        Hükümetin çalışmalarından “memnun” olduğunu işaretleyenlerin oranı yüzde 17’de kalırken, ankete katılanların sadece yüzde 1’i hükümetten “çok memnun” olduğunu ifade etti.

        Hükümette yer alan FDP taraftarlarının sadece yüzde 21’inin hükümetin çalışmalarından memnun olduğunu aktardığı dikkati çekerken, bu oran SPD taraftarlarında yüzde 41, Yeşillerin taraftarlarında yüzde 51 olarak kaydedildi.

        Ankete katılanların yüzde 83’ünün ülkedeki duruma ilişkin "kaygılı" olduğu anlaşıldı.

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un çalışmalarından memnun olanların oranı da bir ay öncesine göre 1 puan gerileyerek yüzde 19’a düştü. Bu, 1979’dan bu yana Almanya Başbakanı için DeutschlandTrend’de ölçülen en düşük oran oldu.​​​​​​​

        Yeşiller Partili Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baebock’un çalışmalarından memnun olanların oranı ise 2023 Aralık’a göre 7 puan düşerek yüzde 31’e geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Koç açıklamalarda bulunuyor | CANLI
        Ali Koç açıklamalarda bulunuyor | CANLI
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Fenomen çift tutuklandı
        Fenomen çift tutuklandı
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"