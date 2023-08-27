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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da tatile gitmişti! Alman turist kadın 10 gündür kayıp

        Alanya'ya tatile gelen Alman kadın 10 gündür kayıp

        Antalya'nın Alanya ilçesine kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte tatile geldiği öğrenilen Alman uyruklu Annegret Kandzorra Linow'dan 10 gündür haber alınamıyor. 250 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeyi karış karış aramaya devam ederken, ilçenin farklı noktalarına da 3 dilde hazırlanan broşürler asıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 18:15 Güncelleme: 27.08.2023 - 18:22
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        Alman turist kadın 10 gündür kayıp
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan 72 yaşındaki Alman kadın turistten 10 gündür haber alınamıyor.

        Annegret Kandzorra Linow (72), kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte 9 gün önce Alanya'nın İncekum Mahallesi'ndeki bir otele tatile geldi. O günün sabahı tek başına ayakkabılarını giymeden dışarı çıkan yaşlı kadından bir daha haber alınamadı.

        Alman kadın turist için ekipler arama çalışması başattı. Çok sayıda jandarma, jandarma komando, Alanya Afet ve Acil Durum (AFAD) ile MAKSAT, Acil Hava Arama Kurtarma Manavgat ekibinin katıldığı arama çalışmalarında 10'uncu günde de herhangi bir ize ulaşılamadı.

        Ekiplere bugün Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri de destek verdi. Diğer taraftan jandarma ekipleri tarafından kadının bulunması için üç farklı dilde broşürler bastırılarak, ilçenin farklı noktalarına asıldı. Çalışmalara bugün 250 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı öğrenildi.

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